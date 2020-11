Assassins' Creed Valhalla : Comment changer le niveau de difficulté ?

Modification et explication du niveau de difficulté dans Assassins' Creed Valhalla

Combat Skald (facile) Vikingr (par défaut) Berserkr (difficile) Drengr (très difficile)



Exploration Aventurier (facile) Explorer (par défaut) Pioneer (difficile)



Furtivité Apprenti (facile) Assassin (par défaut) Assassin Master (difficile)



Comme dans tous les jeux de la licence, il est possible, dans, de modifier la difficulté selon votre besoin. Cependant, Ubisoft souhaite laisser le choix aux joueurs de modifier plusieurs catégories, pour que celui-ci se sente le plus à l'aise possible pendant qu'il arpente les terres de la Nouvelle-Angleterre.Trois catégories peuvent donc être modifiées allant souvent de facile à difficile, excepté pour l'une d'entre elles qui vous propose un mode « très difficile ». Dès le lancement du jeu, vous allez pouvoir régler la difficulté pouretPour ce faire, vous allez devoir vous rendre dans les paramètres de difficulté, accessibles via le menu principal (Options → Gameplay → Descendez jusqu'aux catégories de difficulté).Lorsque vous y serez, voici ce que vous allez pouvoir modifier :Plus la difficulté est élevée, plus vous aurez de l'adversité dans vos combats. Les dégâts reçus seront plus importants, et mettre votre ennemi à terre vous demandera un peu plus d'efforts.C'est principalement l'HUD qui est ici concerné. Plus la difficulté est élevée, plus les informations indiquées y seront moindres. De ce fait, au niveau « Pioneer » le joueur devra explorer de lui-même pour découvrir certaines choses, sans compter sur les potentiels indices donnés en « Aventurier ». Notez qu'il existe un mode personnalisable pour l'exploration.Cette catégorie se rapproche de celle pour les combats, puisque ici plus la difficulté augmente, plus les ennemis vous détectent facilement et rapidement. Il sera également plus difficile de se faire oublier en Master.Grâce à tout cela, vous allez pouvoir jouir d'une difficulté qui vous convient le mieux, selon votre façon de jouer. Si vous estimez que votre expérience et trop facile ou difficile, n'hésitez pas à modifier certains points.