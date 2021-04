Assassin's Creed Valhalla reporte le DLC la colère des druides

Afin de délivrer une expérience de jeu plus optimale, l'extension "La colère des druides" est repoussée au 13 mai prochain.



Merci de votre patience et à très vite en Irlande pic.twitter.com/FdO9bK0my2 — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) April 14, 2021

Les joueurs d' Assassin's Creed Valhalla attendaient, pour certains, le 29 avril prochain pour découvrir le premier DLC de l'opus, nommé la colère des druides. Malheureusement,, pour proposer une expérience digne de ce nom à la communauté. Le télétravail semble demander plus de temps aux développeurs, qui ont encore besoin d'un peu de temps pour promettre une expérience « plus optimale »., qui sera disponible sur toutes les plateformes, et nous amènera en Irlande pour découvrir les mystères d'un culte druidique ancien et mystérieux en traquant ses membres.Sachez néanmoins pour celles et ceux n'ayant pas de Season Pass (ou les Éditions Gold, Ultimate et Collector),, ce qui n'est pas négligeable compte tenu du prix de vente du jeu de base. Toutefois, grâce à notre partenaire Instant Gaming,