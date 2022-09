Assassin's Creed Valhalla reçoit de nouvelles fonctionnalités

Get ready to jump back with more free content coming to Assassin's Creed Valhalla. #AssassinsCreed pic.twitter.com/Jrv7b27eH0 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 23, 2022

Les nouveaux contenus pourcomptent principalement deux aspects. Le premier est l'ajout de nouveaux Tombeaux des Trépassés. Une fois que vous aurez trouvé ces espaces souterrains, à vous de les explorer pour en percer les secrets et vous emparer des trésors enfouis à l'intérieur. Ce type de contenu avait déjà été introduit auparavant dans une mise à jour de contenu. Il s'agit ici d'un prolongement de la formule.En revanche, l'autre ajout majeur de cette mise à jour n'a jamais été vu auparavant., ces dernières permettront peut-être d'améliorer les statistiques des objets que vous équipez, bien que nous ne sachions pas précisément l'utilité que le jeu leur donnera.Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles à partir du 27 septembre sur Assassin's Creed Valhalla. Une mise à jour et un ajout de nouvelles mécaniques d'artisanat qui interviennent près de deux ans après la sortie du titre. Dans le cas de la forge des runes,Une clôture qui annonce la suite avec la myriade de prochains titres Assassin's Creed prévus pour les années à venir à travers différents formats et différents supports. Qu'il s'agisse du retour aux sources avec Mirage , ou les plus mystérieux « Codename RED » et « Codename Hexe », mais aussi le projet de hub intituléqui devrait reprendre la partie « moderne » jusqu'alors intégrée directement dans les jeux de la série.