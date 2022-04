Assassin's Creed Valhalla : MàJ 1.5.1, les détails

Nouveau contenu Défi de maîtrise - Pack 2 Ajout du pack 2 de Défi de maîtrise (Défi de maîtrise : Le dénouement) au jeu.





Le Défi de maîtrise propose l'épreuve de compétence suprême en matière de combat au corps à corps, de combat à distance et de discrétion.

Le pack 2 ajoute 3 nouveaux autels et a pour apogée un combat de boss mettant à l'épreuve vos aptitudes dans tous les aspects du combat.

Débloquez des récompenses uniques dont l'ensemble d'armure de Valkyrie, de toutes nouvelles armes, un ensemble de tatouages et des éléments esthétiques de colonie.

Conditions d'accès : pour accéder au pack 2 de Défi de maîtrise, le joueur doit avoir atteint le niveau de puissance 221, avoir mené à bien la quête principale intitulée Importuns après avoir rendu compte au sujet du Grantebridgescire et du Ledecestrescire et avoir mené à bien la quête de récit du pack 1 de Défi de maîtrise. Fête d'Ostara Ajout de la prise en charge de la fête d'Ostara.





Disponible du 21 avril au 12 mai.

Réussissez diverses activités afin de recevoir de toutes nouvelles armes uniquement disponibles durant la fête.

Les récompenses comprennent de toutes nouvelles armes à l'échoppe de Norvid et 50 opales gratuites via Ubisoft Connect.

Conditions d'accès : pour participer à la fête d'Ostara, le joueur doit avoir rejoint l'Angleterre, mené à bien l'un des deux premiers récits (Grantebridgescire ou Ledecestrescire) et amené la colonie au moins au niveau 2. Corrections de bugs et améliorations Extension 3 - L'Aube du Ragnarök Gameplay Disparition de runes appliquées à l'équipement après la mise à jour 1.5.0.1. - Nous sommes allés les rechercher dans les profondeurs du Helheim !

Impossibilité de porter des équipements légendaires et autres à la qualité divine.

Absence d'argent requis pour dégrader les équipements de qualité divine.

Affichage du message d'échec d'enregistrement de la progression en cas de sauvegarde de n'importe quel type sur console Xbox.

Perte du boost du personnage du joueur après emploi de l'option Quitter la simulation.

Perte de la dotation d'équipement/armement de boost de personnage en cas de réveil et retour en Angleterre.

Amélioration de l'activation des pouvoirs afin d'éviter de vider accidentellement les deux barres de hugr.

Problèmes de sauvegarde/chargement lors de la collecte de runes.

Problèmes de sauvegarde/chargement dans les refuges. Combat Pondération de niveau déséquilibrée lors de certains combats de boss.

Absence de pondération de la puissance de Surtr en fonction de la difficulté choisie par le joueur.

Amélioration des cases d'atteinte et de l'équilibrage lors de certains combats de boss.

Absence de cases d'atteinte lors de certaines attaques en employant deux armes de type atgeir.

Dégâts insuffisants lors de l'emploi de deux armes de type atgeir.

Absence d'emploi d'armes de type atgeir par les jomsvikings lors des attaques.

Attribution du buff de bouclier électrique aux amis comme aux ennemis lors des attaques.

Impossibilité d'employer l'attaque spéciale de main gauche avec certaines armes. - Exécution d'AnimusAmbidexterity.exe

Impossibilité d'infliger des dégâts à certains ennemis au Svartalfheim car ils sont indiqués comme amis. Non, c'est pas un copain.

Ajout d'avantages à certaines armes. Quêtes, événements et activités annexes Absence de mise à jour de la quête Cadeau à la divinité en cas de mort du personnage du joueur durant le combat avec Sinmara.

Absence de lancement du combat de boss avec Sinmara si le joueur entre dans la zone de combat de boss après avoir employé le pouvoir du Jötunheim pour effectuer une téléportation-élimination.

Blocage du personnage du joueur après emploi du déplacement rapide après avoir vaincu Sinmara.

Immobilisation de Brudd durant Cadeau à la divinité après emploi de sauvegarde et de chargement à l'écurie.

Dans Cadeau à la divinité, impossibilité pour le joueur de regagner la zone de la quête en cas de sortie précipitée de la grotte pendant que Sigrun et Halstein sautent par-dessus le rocher.

Impossibilité d'emploi de téléportation-élimination contre Sinmara dans Cadeau à la divinité.

Blocage par le personnage du joueur des attaques puissantes de Surtr lors du combat de boss durant Le sauvetage.

Impossibilité d'ouvrir la porte afin d'affronter Surtr durant Le dénouement si le joueur est en train de combattre un corbeau géant.

Inactivité de Surtr durant Le dénouement en cas d'emploi de téléportation-élimination.

Remplissage constant de la dernière barre d'adrénaline en tuant des Fureurs de Surtr muspels lors du combat de boss contre Surtr.

Impossibilité de recueillir un consommable quelconque lors du combat de boss avec Malvigr.

Maintien de Malvigr dans un état invincible en cas d'emploi de téléportation-élimination contre elle pendant qu'elle pratique un clonage durant la quête Grotte aux cristaux.

Immunité du clone de Malvigr contre les dégâts après exécution d'une téléportation-élimination contre elle.

Possibilité de tuer Calder pendant le rituel de Cendres froides, ce qui empêchait toute progression.

Absence d'activité de la quête Les maîtres si le personnage du joueur rejoint le refuge avant d'avoir parlé à Ivaldi.

Absence d'attribution de XP après réussite de la quête Les maîtres.

Affichage de plusieurs écrans noirs durant La fille du seigneur de la guerre en cas de victoire contre Eysa à l'aide du pouvoir de glaciation.

Interruption de la quête La fille du seigneur de la guerre après le combat contre Eysa.

Possibilité de parler deux fois à Durrigor en effectuant une sauvegarde/chargement durant La fille du seigneur de la guerre.

Interruption de quête après emploi du déplacement rapide immédiatement après avoir vaincu Eysa.

Un éveil durant l'enquête de Trouver Fritjof pouvait empêcher de nouvelles interactions avec les indices.

Coincement de Tyra dans l'eau en cas de destruction du bateau durant Trouver Fritjof.

Absence de flèches au site de fouilles de Fornama durant la quête Trouver Fritjof, ce qui bloquait la progression du joueur.

Absence de marqueur de quête pour l'objectif Allumer les torches cérémonielles de la quête Forger des liens.

Absence de déclenchement de cinématique durant Cendres froides en cas de combat entre le joueur et les adorateurs avant interaction avec la cinématique.

Coincement du joueur à l'objectif Défaire vos liens durant Au-delà de la peur en cas de déplacement rapide jusqu'au navire ou un emplacement portuaire après interaction avec le feu.

Absence de diffusion de cinématique et de mise à jour d'objectif en cas d'éveil du personnage du joueur lors de l'interaction de lettre durant Le sauvetage.

Bond de Tyra dans l'eau et interruption de quête en cas de sauvegarde-chargement avant d'avoir traversé le cours d'eau en bateau.

Possibilité pour le joueur d'échapper au brouillard en activant l'aptitude Ruée aveuglante durant Au-delà de la peur.

Absence de lancement de la scène de dialogue après allumage de fanal durant la quête L'orgueil des Æsir.

Disparition de la monture du personnage du joueur en cas d'allumage de fanal en la chevauchant.

Absence de disparition de Sinmara après sa défaite à l'aide du pouvoir de l'hiver durant la quête L'orgueil des Æsir.

Interruption de la quête en cas d'éveil pendant la lecture de la lettre durant L'orgueil des Æsir. - "C'est comme quand on se réveille au milieu d'un rêve passionnant et qu'on ne parvient pas à y retourner…" – Eivor, 885

Absence de réaction des changeurs de forme aux attaques à distance durant Nain en détresse.

Possibilité d'attaquer Surtr à distance durant la 2e phase du combat de boss.

Absence d'enregistrement de progression d'enquête dans certains cas.

Impossibilité de mener à bien Dans la peau en cas de chute de Vili dans l'eau. - Vili est hydrophobe.

Amélioration de l'équilibrage lors du combat de boss contre Glod.

Disparition de la monture Gullinbursti durant l'événement Un fardeau de bête.

Interruption de quête, dans certains cas, en cas de sortie de la simulation pendant des phases d'enquête.

Impossibilité de mener à bien l'objectif en cas d'incendie des plans avant le début de la quête Le sentier de la guerre.

Absence de marqueur de quête dans la Vieille ville après emploi du déplacement rapide dans La crypte des Anciens.

Absence de mise à jour de l'objectif Protéger les nains durant La crypte des Anciens en cas de résurrection d'ennemis pendant la première vague.

Coincement d'objectif restant durant La crypte des Anciens en cas de pointage des deux projecteurs de faisceau sur la pierre de soleil.

Absence de mise à jour de l'objectif Rejoindre le refuge de Jordeygr durant Malvigr en cas d'exécution de Saut de la Foi dans le refuge pendant un conflit.

Affichage de cadavres de nains sur le sol en cas de chargement d'une sauvegarde avant d'avoir mené à bien l'événement L'amour conquérant.

Triplement du nombre d'ennemis en cas de sauvegarde/chargement près du mystère de Nain en détresse avec Carr.

Absence d'indication d'indices menés à bien en cas de détection du joueur pendant l'enquête durant Se frayer un chemin.

Immortalité de Bo après résurrection durant l'événement Profiter du jour présent.

Vol du corps de Bo dans les airs en cas de suppression de la limite d'images par seconde dans le menu des options et d'approche du corps.

Fuite des loups en cas d'attaques à distance lors du sauvetage d'Ylva.

Absence de réinitialisation des mystères de Nain en détresse en cas de départ du lieu si le joueur a tué les ennemis en employant le pouvoir du Jötunheim.

Impossibilité de mener à bien les emplacements des plaies jötun malgré la destruction des totems.

Possibilité pour le joueur de quitter la grotte à l'aide du déplacement rapide avant que Banski lâche la jarre d'huile dans Pas aujourd'hui, Jötun !

Impossibilité d'employer l'arrache-hugr dans la prison durant l'événement Graine de Travi.

Redémarrage de mystères de l'univers en cas de vol du personnage du joueur à une altitude supérieure à 100m sous la forme de corbeau.

Absence de barrière de limite de l'univers lors de l'exploration de la grotte durant Cadeau à la divinité. Arène de Valkyrie Coincement du joueur dans l'arène sans possibilité de contrôler Havi en cas de réussite, départ ou relance d'un défi.

Attaque du joueur par des PNJ ayant repris vie dans l'arène.

Absence de l'icône d'arène sur la carte avant d'avoir rejoint ce lieu.

Modification des dégâts infligés aux boss à l'aide de certaines aptitudes.

Éjection du personnage du joueur hors des limites de l'arène du fait des attaques de Steinnbjorn.

Perte de contrôle du joueur sur Havi lors d'un contact avec la lave durant un défi d'arène de Muspel en cas de défaite antérieure alors que le pouvoir du Muspelheim était actif.

Absence d'attaque par Sinmara des PNJ ramenés à la vie dans le récit Double feu.

Impossibilité pour le joueur d'employer son troisième emplacement de pouvoir après décès dans l'arène.

Possibilité de projeter certains boss hors de l'arène à l'aide de certaines aptitudes.

Absence d'attaque du personnage du joueur par Eysa lorsque sa santé est faible. - Eysa a quitté la partie.

Impossibilité d'infliger des dégâts à Surtr dans le récit Le seigneur de la guerre des Muspels lorsqu'il tue des ennemis ramenés à la vie.

Absence de dégâts de téléportation-élimination dans certaines circonstances.

Impossibilité pour Sinmara d'absorber ses alliés pour reconstituer ses PV pendant l'activité de Résistance des ennemis à l'étourdissement.

Absence de réinitialisation de Dépassement de délai de pouvoir stocké après avoir mené à bien un récit. Compétences, aptitudes et pouvoirs Équilibrage des effets de divers pouvoirs et aptitudes.Amélioration du contrôle de corbeau.

Absence d'application d'effets de gel ou de casse dans certains cas.

Absence de fouille par le corbeau d'ennemis vaincus à l'aide de pouvoirs.

Absence de déclenchement de certaines quêtes en cas d'entrée dans certaines grottes sous forme de corbeau.

Absence de réception d'un point de compétence lors de l'achat d'un rouleau de savoir auprès d'un marchand de refuge.

Absence de dégâts de l'aptitude Hache rageuse envers Surtr. - Réduction de la résistance de Surtr à la rage.

Impossibilité d'ouvrir le menu de l'arrache-hugr depuis la forge du refuge de la grotte aux cristaux.

Impossibilité de déclencher la forme de corbeau lorsque l'on chevauche une monture dans certaines circonstances.

Impossibilité de ramener à la vie certains PNJ à l'aide du pouvoir de renaissance.

Possibilité de réactiver les runes Hurlement de Geri et Charge de Freki avant l'expiration du chrono de rechargement de 30 s.

Dégâts subis par Havi en cas d'emploi de Repli explosif contre des ennemis. - Un peu TROP explosif.

Divers dysfonctionnements d'avantages d'armes/équipements.

Inactivité de Havi pendant quelques secondes en cas de réanimation de cadavre pendant la pose d'un piège.

Absence d'étourdissement des ennemis par Flèche repoussante lorsque le joueur brûle.

Absence de fonctionnement de fouille automatique en cas de victoire contre des ennemis à mains nues avec le pouvoir de l'hiver.

Impossibilité d'exécuter une téléportation-élimination lorsque des ennemis jötnar sont en train de se soigner.

Interruption des attaques du joueur par des attaques ennemies malgré l'activation de Bouclier du Draugr.

Absence de mise à jour de l'objectif Trouver un moyen d'entrer durant Malvigr en cas d'ouverture de la porte de la maison par le joueur avant le début de la quête.

Absence d'étourdissement correct de boss en cas d'atteinte de deux points faibles de boss avec l'aptitude Tir réparti.

Disparition soudaine de déguisement en cas d'interaction avec quelque chose alors qu'un pouvoir est activé.

Disparition de l'icône d'avantage de Fendoir jötnar et Ruinegel si l'une des armes achève son rechargement avant l'autre.

Effet incorrect de certaines aptitudes sur les ennemis. Graphismes, audio et animation Problèmes d'affichage lors de certaines cinématiques.

Problèmes de synchronisation d'animations faciales lors de certaines scènes de dialogue.

Absence de déclenchement de poses d'examen lors de la détection d'interactions du joueur avec un indice.

Réduction du clignotement dans certaines scènes de dialogue.

Changement de couleur des cheveux et de la barbe de Havi en cas de nage sous la surface alors que le pouvoir du Muspelheim est actif.

Mauvais placement des armes de type atgeir en cas d'équipement au bras gauche.

Disparition d'armes de la main du personnage du joueur en cas d'esquive sous la forme de Jötun.

Bref affichage de téléportation de Havi sous la carte du monde après interaction avec la mémoire mythique.

Icônes de l'univers manquantes lors de l'emploi du corbeau.

Mauvais placement ou flottement d'objets ou de textures.

Nombreux problèmes liés aux répliques de dialogue.

Nombreux problèmes de clipping.

Nombreux problèmes de mode de daltonisme.

Nombreux problèmes de narration des menus.

Divers problèmes d'absence de musique ou d'effets sonores.

Nombreux problèmes de graphismes, textures, animation ou éclairage. Univers Heure de la journée bloquée après la réussite de la quête Chercher refuge et du chargement de la dernière sauvegarde en date.

Impossibilité d'employer le déplacement rapide à l'emplacement de l'attaque du mylna d'Ey.

Coincement de Havi lors de l'exploration de diverses zones près de la frontière lors de la quête d'introduction.

Absence d'apparition de quelques Muspels hors de la lave.

Coincement du joueur dans certaines parois ou certains rochers.

Disparition d'ennemis de meute de loups lors du passage de la forme lupine à celle de Jötnar.

Divers problèmes de coincement de Havi lors d'une animation de chute libre et/ou de désynchronisation.

Possibilité pour le joueur, dans certains cas, d'accéder à des lieux hors des limites.

Dégâts incorrects de la lave dans certains cas.

Impossibilité d'appeler le navire depuis certains lieux.

Suivi de Havi partout sur la carte par des ennemis ramenés à la vie lors d'une attaque. - Zombies chiens fidèles

Divers problèmes d'apparition de PNJ.

Divers comportements incorrects de personnages IA. Divers Impossibilité pour le joueur, en cas de lancement d'une nouvelle partie de L'Aube du Ragnarök depuis le menu principal, de récupérer du nouvel ULC (contenu à débloquer).

Absence de déblocage du trophée Forteresse volante lors de l'emploi de progression croisée malgré l'exécution de la même action comptable.

Disparition de contrats acquis au marché noir du journal des quêtes après exécution d'une action de sauvegarde-chargement.

Coincement du personnage du joueur dans une posture de blocage lors de l'exécution d'une synchronisation tout en maintenant enfoncée la commande de blocage en ayant une arme de type atgeir à la main.

Absence du Défi de Kara de la quête de Reda au refuge de Hodda.

Impossibilité pour les gardiennes des flammes de ramener à la vie des ennemis en cas de défaite à mains nues puis d'assassinat. - Résurrection sans réaction Interface utilisateur Nombreux problèmes d'interface utilisateur/HUD.

Disparition de la barre de santé et de défense des PNJ en cas de présence d'effets d'incendie à proximité.

Nombreux changements de nom d'arme lors de l'amélioration à la qualité divine.

Divers problèmes de caméra. Performance et stabilité Plantage du jeu lors de l'ajout/retrait de la rune énergique aux nouvelles armes de l'extension.

Affichage d'un message "Échec de la sauvegarde de la progression dans le jeu" lors de la reprise de partie via la reprise rapide sur console Xbox.

Amélioration des performances et de la stabilité.

Diverses dégradations de la fluidité d'affichage dans certaines scènes. Assassin's Creed Valhalla Gameplay Difficulté de combat modifiée pour "Personnalisé" lors du lancement d'une nouvelle partie.

Perte du contrôle d'Eivor en cas de retrait d'une aptitude de la roue d'aptitudes durant un combat. Quêtes, événements et activités annexes Absence de mise à jour de l'objectif Foncer sur Burgh Castle dans Fureur marine après avoir écourté la cinématique en qualité graphique faible ou moyenne.

Projection de Havi hors de l'arène de boss dans Lier le sort si Fenrir est lié lorsqu'il tombe de la plate-forme.

Impossibilité de résoudre le mystère de la vieille cave pour absence de tablette.

Absence de déplacement d'Audumbla en cas de déplacement par le joueur de la grande pierre sur des morceaux de bois durant l'événement Le lait de l'humanité.

Impossibilité de confirmer l'élimination de Nokkfylla Œil-brillant.

Plusieurs PNJ morts dans Rébellion grondante. - Ils étaient comme ça à mon arrivée.

Hytham sans bateau dans Servir la lumière si le joueur a commencé en même temps la quête Traque bovine.

Possibilité pour les PNJ de suivre Eivor durant la scène de dialogue de Ce qu'on prend pour acquis. Le siège de Paris Présence de neige autour d'Épernay.

Possibilité d'employer l'aptitude Diversion par corbeau durant le combat avec le taureau dans la grange. Interface utilisateur Absence d'aperçu de plusieurs boucliers lors du recrutement d'un jomsviking. Défi de maîtrise Abandon d'Eivor sans le moindre contrôle dans l'arène en cas de réussite, sortie ou relance d'un Défi.

Absence d'atteinte d'Eivor par Hilderan durant le premier duel. - Réduction de la gentillesse Divers Attribution de certaines Récompenses Ubisoft Connect en qualité mythique au lieu de supérieure. Performance et stabilité Amélioration des performances et de la stabilité.

