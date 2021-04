Assassin's Creed Valhalla : Les prochaines mises à jour majeures seront plus « robustes »

Nous avons apporté plusieurs changements aux pipelines et outils de production afin de pouvoir fournir des mises à jour plus robustes. Avec l'application de ces changements, nous avons pris la décision de reporter notre prochaine mise à jour (1.2.1) au 27 avril et l'extension La colère des Druides au 13 mai.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Ubisoft vient en effet d'annoncer que. Si leur cadence sera toutefois plus lente, passant alors de 4 à 5 semaines, le studio a déclaré qu'elles seront cependant « plus robustes » et donc, normalement,La raison à cela est le fait que les mises à jour précédentes n'ont pas répondu aux attentes des joueurs, et n'étaient pas à la hauteur de leurs standards. De ce fait, le studio a publié sur son site officiel: le problème du poisson manquant, la quête « L'absence d'un Ealdorman », ainsi que la quête « Le cochon de la prophétie ».Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie X/S et PC.