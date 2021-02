Assassin's Creed Valhalla : Les joueurs furieux contre les microtransactions

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 38,15 euros sur PC

Les microtransactions sont devenues monnaie courante dans l'industrie vidéoludique ces dernières années, notamment avec l'émergence des free-to-play, qui est l'un des seuls moyens de rentabiliser un jeu du genre. Toutefois, les titres dits « premium », ceux payants, sont parfois dotés d'achat in-game, ce qui ne ravit pas les joueurs, bien au contraire.C'est, par exemple, le cas d' Assassin's Creed Valhalla , qui propose dans sa boutique du jeu plusieurs éléments en échange de quelques dollars, ce qui a du mal à passer. Dans une publication sur Reddit (via Eurogamer ), l'utilisateur Zuazzer fait part de son mécontentement et. Il pointe notamment du doigt que la boutique propose autant de tenues que dans le jeu entier (soit neuf). Il estime que même celles et ceux ayant opté pour la version collector n'ont pas eu autant de contenu que ceux étant prêts à débourser de l'argent.Cet utilisateur se demande pourquoi la communauté et les joueurs en général n'en parlent pas ou peu, affirmant qu'il y a plusieurs années « les gens auraient fait un scandale » pour une telle pratique sur un « jeu qui coûte soixante foutus dollars ». Sur Reddit, de nombreux joueurs sont d'accord avec son point de vue, la publication ayant même recueilli plus de 5 500 avis positifs. Reste à savoir si Ubisoft et les autres studios entendront cette colère...Assassin's Creed Valhalla est, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.