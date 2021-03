Assassin's Creed Valhalla : La tenue d'Altaïr offerte par Ubisoft

Why yes Ubisoft, I would be interested in a remake of the original Assassin's Creed pic.twitter.com/72LsDG7KAh — Tom Phillips (@tomphillipsEG) March 17, 2021

, notamment, protagoniste d'paru en 2007, ainsi que tous les objets cosmétiques de l'événement Yule de Valhalla et 300 Opales, une monnaie premium.Selon la notification indiquée par Ubisoft via le menu du jeu, le studio a pris la décision d'offrir ce pack spécial à ses joueurs, dans le but de les remercier pour leur dévouement et leur fidélité qui dure depuis des années.Si le choix depeut paraître un peu étrange pour certains, les raisons de ce choix sont assez simples. Tout d'abord,, notamment par l'introduction de certains personnages comme Basim et Hytham. De plus, l'époque à laquelle se déroule Valhalla est non loin des événements d'Assassin's Creed premier du nom.En revanche, pourquoi Ubisoft a-t-il décidé d'offrir un pack avec ces récompenses qui étaient, auparavant, à débloquer lors de l'événement Yule ? Nos confrères de chez Eurogamer ont décidé de poser la question au studio. Il semblerait quesur la pauvreté du panel d'armures disponibles dans Valhalla, ainsi que la présence non négligeable de cosmétiques disponibles seulement à l'achat aient alerté Ubisoft. De ce fait, nous pourrions penser quePour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.