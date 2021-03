Assassin's Creed Valhalla : La première extension datée pour fin avril, la saison 2 a débuté

Une activité de décoration de la colonie

Des mini-jeux de boisson, de tir à l'arc et de combat.

Trois nouvelles quêtes de personnages : Eivor pourra notamment participer à une chasse aux œufs, au couronnement de la Reine de Mai ou encore protéger la colonie contre des esprits nocturnes.

Trois nouvelles compétences : la compétence Bond Intrépide permettra à Eivor de réaliser un saut d’attaque maîtrisée sur ses ennemis, tandis que les compétences Butin Cosmétible et Butin de Corbeau augmenteront l'efficacité d'Eivor lorsqu'il·elle sera à distance ou en combat rapproché.

Des récompenses exclusives telles que des décorations pour la colonie ou des articles de personnalisation.

Comme prévu selon la feuille de route, le premier DLC d' Assassin's Creed Valhalla arrivera durant le printemps, le 29 avril pour être plus précis. Nommé la, les joueurs pourront voyager à travers l'Irlande et découvrir les mystères d'un culte druidique ancien et mystérieux en traquant ses membres. Au programme lors de ce périple, forêts hantées et paysages magnifiques, selon Ubisoft.Cette extension a tout de même un coût non négligeable pour les joueurs,Un prix qui risque de faire grincer des dents une partie de la communauté, lorsque nous savons que le prix fort du jeu est de 60 € sur PC et 10 de plus sur consoles. Le DLC sera bien évidemment gratuit pour celles et ceux ayant acheté le Season Pass, lequel est vendu pour la somme de 39,99 euros (ou les Éditions Gold, Ultimate et Collector).Rendez-vous le, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Concernant l'autre annonce, l'éditeur français a expliqué que. Celle-ci permet notamment plusieurs festivités, dont une sur le thème de Pacques. En bref, voici les ajouts de cette deuxième saison :Notez qu'il faut obligatoirement avoir rejoint l'Angleterre pour pouvoir participer à ces événements saisonniers. Un trailer pour présenter le tout a d'ailleurs été mis en ligne :