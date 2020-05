Assassin's Creed Valhalla : La personnalité d'Eivor sera cohérente aux événements qu'il rencontrera

Dans Assassin's Creed Valhalla, vous aurez la possibilité de choisir un protagoniste masculin ou féminin, et Ubisoft l'assure, la personnalité de votre héros sera cohérente.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous avons appris, dans une récente vidéo publiée sur Twitter, quelques informations sur, qui raviront sans aucun doute les futurs joueurs., a récemment expliqué dans une vidéo comment l'équipe a abordé. Tout d'abord, il explique que la première chose que souhaitaient les développeurs était de proposer une "feuille vierge", afin d'écrire un personnage cohérent avec une personnalité cohérente du début à la fin. Ainsi,Qui plus est, suite à ces choix et à la création de la personnalité d'Eivor,, afin d'Pour illustrer ses propos,utilise un exemple. Dans Valhalla,. Ainsi, sisurprend ces derniers en train de mentir, il aura la possibilité de les laisser continuer afin de voir à quel point ils sont prêts à aller. Sinon, il aura également le choix de dénoncer ces mensonges. Cette personnalité cohérente est donc le point qu'Ubisoft a choisi d'accentuer et de mettre en valeur, permettant alors à Eivor d'exister dans un espace cohérent et d'avoir une personnalité qui suit ses actions. En d'autres termes,À la fin du jeu, le souhait d'Ubisoft est que les joueurs n'aient pas l'impression de découvrir un protagoniste différent au fil du temps. Le studio espère que ces derniers aient l'intime conviction que le Eivor qu'ils ont connu est resté le même du début à la fin.Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla est prévu pour arriver sur