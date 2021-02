SAISON DE YULE : MODE DE JEU ATTAQUE FLUVIALE Nous avons ajouté la prise en charge des attaques fluviales. Préparez votre équipage de jomsvikings en vue de ce mode de jeu hautement rejouable qui vous mènera vers des régions inexplorées d'Angleterre riches en occasions de pillage. De nouveaux butins, récompenses et défis attendent le clan du Grand corbeau !

Le mode Attaque fluviale fait partie du contenu de la saison de Yule. Il est gratuit pour tous les joueurs d'Assassin's Creed® Valhalla et est accessible depuis le jeu après avoir téléchargé la mise à jour 1.1.2. NOUVELLES APTITUDES Piège de berserker : ceci fixe à une flèche un piège à poudre hallucinogène. Tout déplacement à proximité déclenche le piège. Surprenez les passants !

ceci fixe à une flèche un piège à poudre hallucinogène. Tout déplacement à proximité déclenche le piège. Surprenez les passants ! Cri de guerre : dans un accès de rage, Eivor pousse un cri à glacer le sang qui lui donne des forces et amène l'ennemi à cesser ses attaques et à reculer en titubant.

dans un accès de rage, Eivor pousse un cri à glacer le sang qui lui donne des forces et amène l'ennemi à cesser ses attaques et à reculer en titubant. Coup d'épaule : Eivor administre un coup d'épaule qui repousse les ennemis et détruit les objets. NOUVELLES COMPÉTENCES Port d'Assassin : portage automatique d'un cadavre après un assassinat.

portage automatique d'un cadavre après un assassinat. Glissade d'Assassin : pour heurter des ennemis en glissant et les déséquilibrer.

pour heurter des ennemis en glissant et les déséquilibrer. Pointe de puissance : pour que le navire accélère brièvement. Ceci consomme de l'endurance.

pour que le navire accélère brièvement. Ceci consomme de l'endurance. Pillage de flèches : la probabilité d'Eivor de récupérer des flèches sur les archers est plus élevée.

la probabilité d'Eivor de récupérer des flèches sur les archers est plus élevée. Prêt au combat : pour toujours débuter un combat avec un emplacement d'adrénaline rempli.

pour toujours débuter un combat avec un emplacement d'adrénaline rempli. Protection à bord d'un navire : lorsque vous dirigez le navire, les membres de l'équipage lèveront leur bouclier avec vous. AMÉLIORATIONS APPORTÉES AU JEU DIVERS Les runes et matériaux employés pour l'amélioration d'équipements de berserker regagnent désormais l'inventaire du joueur en cas de perte de l'objet en question.

Amélioration des vibrations à la pêche. Pêcher fait BRRRR.

Correction d'un problème amenant le joueur à quitter le mode de déguisement en cas d'attaque effectuée à cheval.

Correction d'un problème empêchant le joueur de prendre du poisson en mer ou sur le bord de mer.

Correction d'un problème retardant considérablement la réapparition d'un banc de poissons après la pêche d'un spécimen.

Les objets achetés au magasin de l'Animus ne sont remis au joueur qu'à son retour en Angleterre depuis le Vinland.

Modification des animations d'attaque de prédateur afin d'accorder au joueur un peu plus de temps pour réagir.

Correction d'un problème empêchant la disponibilité des étoffes. Cela a plu à tout le monde.

Ajout de la date d'achat aux objets figurant dans la section Acquis du magasin. ÉQUILIBRAGE Suppression des emplacements de rune de diamant des éléments d'équipement autres que ceux destinés au torse. Les runes insérées regagneront l'inventaire du joueur. GRAPHISMES, AUDIO ET ANIMATIONS Correction de divers problèmes de graphismes ou d'éclairage.

Correction de divers problèmes de textures.

Correction d'un problème entraînant l'absence d'effets visuels d'explosion lors de la détonation de jarres d'huile. Ces jarres feront BOUM à l'avenir.

(PS4™/PS5™) La monture Warg de Muspell brûlera désormais des feux du Helheim !

Le sang des ennemis tachera tous les vêtements.

Correction de divers problèmes d'animation de personnage joueur ou PNJ.

Correction de divers problèmes de clipping.

Correction d'un problème empêchant l'affichage des effets visuels de l'ensemble de draugr.

Correction d'un problème entraînant la disparition des flèches du carquois après reprise de l'arc depuis l'inventaire. QUÊTES, ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ANNEXES Correction, dans À l'assaut des murs, d'un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête. Gunnar a décidé de prendre part aux festivités de La première nuit de Samhain, permettant ainsi aux joueurs de mener à bien la quête. C'est la fête !

Correction d'un problème autorisant la mort de PNJ dans Les braves compagnons de Sherwood. O-de-lally, o-de-lally, quelle journée !

La qualité de l'équipement de jomsviking sera désormais correctement affichée dans la page de personnalisation.

Correction d'un problème pouvant entraîner le changement de forme et de taille des jomsvikings dans le menu lors du recrutement.

À l'issue du récit du Sciropescire, Randvi est prête à entendre la nouvelle permettant la conclusion de l'alliance.

Correction d'un problème empêchant le joueur d'interagir avec Tove à l'issue de Porter le flambeau.

Correction d'un problème entraînant la réutilisation de certains dés après emploi par les deux joueurs de la faveur divine accordant 3 dés supplémentaires. Dorénavant, plus rien dans la manche.

Correction d'un problème de rencontre avec l'adepte de la pêche empêchant d'indiquer la quête comme menée à bien après confirmation de l'élimination.

Le joueur n'est plus livide en cas de fuite avant d'avoir affronté le barde dans Le barde accueillant.

Un joueur chargeant une sauvegarde après avoir commencé Indices et énigmes pourra désormais accomplir l'objectif.

Correction, dans Famille nombreuse, d'un problème empêchant le boss de causer le moindre dégât durant les attaques souterraines.

Correction, dans Famille nombreuse, d'un problème coinçant le boss près des murs, le maintenant sous terre ou l'empêchant de combattre.

Correction d'un problème empêchant le dévoilement de l'identité du dernier membre de l'Ordre. Adieu l'incertitude !

Correction, dans Lier le sort, d'un problème empêchant le joueur de mener à bien la rencontre avec le boss, car celui-ci peut rester coincé sous terre.

Correction, dans Lier le sort, d'un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête après avoir parlé à Tyr.

Correction, dans Lassitude guerrière, d'un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête après avoir vaincu tous les PNJ à l'extérieur.

Correction d'un problème entraînant la mort de tous les membres de l'Ordre après élimination d'un zélote. C'est peut-être le problème le plus dingue jamais vu.

Correction, dans Le grand achèvement, d'un problème empêchant le joueur de mener à bien la quête lorsque le repaire a été visité avant le début de la quête.

Correction, dans Sang de pierre, d'un problème empêchant le joueur de déplacer un tas de marchandises.

Correction, dans Le prince prodigue, d'un problème entraînant le coincement de l'objectif si Eivor élimine le premier mannequin d'entraînement avant de rejoindre le point de contrôle.

Correction d'un problème empêchant le joueur d'interagir avec Gotafrid Belle-tenue après le combat si le joueur l'a fait tomber dans l'eau. Ahhhh !

Correction, dans La saga des Benêts, Ire partie, d'une absence d'incendie de la maison empêchant le joueur de mener à bien cet événement.

Correction, dans Le beau Degolas, d'un problème de croissance de l'enfant. La soupe fait grandir.

Correction, dans Le beau Degolas, d'un problème empêchant Degolas de sortir de l'eau.

Correction d'un problème empêchant le joueur d'interagir avec les PNJ de la colonie.

Correction, dans Rêves écrasés, d'un problème empêchant le joueur de mener à bien l'événement , la femme étant morte. La quête porte bien son nom.

Correction d'un problème entraînant l'indisponibilité de la carte du monde après avoir parlé à Ceolwulf. GAMEPLAY, COMBAT ET IA Correction de plusieurs problèmes de comportement de PNJ.

Les montures répondront désormais à l'appel d'Eivor depuis la roue d'actions rapides.

Correction d'un problème entraînant la mort de PNJ indemnes. Besoin d'une réunion d'urgence.

Correction d'un problème amenant Eivor à se tenir debout sur la pointe des pieds après un certain temps d'inactivité. Eivor petit rat.

Correction d'un problème entraînant l'apparition d'éléments de décoration miniatures.

Correction d'un problème autorisant le joueur à obtenir l'arc de Nodens à l'aide d'actions d'enregistrement/chargement. Il fallait le faire. AUDIO (PS4™) Correction d'un problème d'audition de craquements.

Correction d'un problème d'émission de sons d'inactivité par des animaux grégaires morts. Je sais reconnaître un glitch d'Animus quand j'en vois un. MODE PHOTO Correction d'un défaut de dimensionnement des images prises en mode Photo à la taille de fenêtre.

Correction d'un problème de rendu de terrain défectueux en cas de déplacement de la caméra. INTERFACE UTILISATEUR/HUD Correction de divers problèmes d'interface/HUD.

Correction d'un problème d'objets du pack de démarrage premium apparaissant en qualité Bonne à la place de Mythique.

L'icône correcte de Cola s'affiche désormais correctement après sa rencontre dans l'onglet Ordre.

Correction d'un problème entraînant l'affichage de contrats de Reda dans la section Cent du journal des quêtes.

Correction d'un problème empêchant les contrats de contribuer à la progression Viking à louer.

Correction d'un problème empêchant le joueur d'interagir avec des objets de la boutique de Reda en cas d'activation de la navigation concentrée.

Possibilité pour les joueurs de changer de cible à l'aide de la molette de la souris lors du jeu avec clavier-souris.

Correction d'un problème d'entrée via stick/joystick demeurant après activation de l'échange de sticks/joysticks en Cairns.

Correction d'un problème entraînant l'affichage de la possibilité d'appel de monture à chaque emploi du sifflement pour attirer l'ennemi.

Correction d'un problème de pression sur le BMD vers le bas entraînant le maintien de l'illustration conceptuelle du jour.

Correction d'un problème entraînant l'affichage de plusieurs illustrations conceptuelles du jour sur la carte du monde.

Correction d'un problème empêchant l'affichage du pointeur de la souris après retour aux commandes clavier-souris à l'issue de l'emploi d'une manette comme seule source.

Correction d'un problème empêchant la modification des icônes de l'Ordre des Anciens en fonction des paramètres de daltonisme.

Correction d'un problème causant des conflits de commandes en mode Photo si l'option d'échange de sticks/joysticks est activée.

Correction d'un problème empêchant le retour à la valeur par défaut du curseur de fond de sous-titres.

Correction d'un problème entraînant la réinitialisation de la difficulté d'exploration en Aventurier à la place d'Explorateur lors du rétablissement des valeurs par défaut.

Correction d'un problème empêchant le remplissage de la barre d'adrénaline après le deuxième assassinat lors de l'emploi d'assassinats enchaînés.

Ajout d'un bouton permettant de quitter la pêche à l'état de visée.

Correction de divers cas où Vision d'Odin mettait à tort en surbrillance des éléments.

Correction d'un problème entraînant des erreurs de "données corrompues" après avoir rejoint le menu de sauvegarde.

Correction d'un problème empêchant la prise en compte du lingot pris au destructeur (obstacle de Hamtun) dans le cadre de l'objectif de richesse.

Correction d'un problème empêchant la mise en évidence de mystères d'amanite tue-mouches à l'aide de l'icône de mystère appropriée. SYSTÈME (PC) Correction de problèmes liés au déblocage incorrect de divers exploits Ubisoft Connect alors que les conditions étaient réunies. Prends ma main L'ennemi de mon ennemi Désordre des Anciens Vers la gloire... et au-delà !

(PC) Correction d'un problème lié à la condition de déblocage du trophée/succès Attaque équestre.

Correction d'un problème entraînant l'affichage d'erreurs de services en ligne lors de la création de photos ou du maintien du pointeur sur une photo.

Correction d'un problème figeant le jeu lors d'un chargement après entrée dans le menu de sauvegarde/chargement.

Correction d'un problème d'arrêt de fonctionnement de la fonctionnalité MSI de commandes vocales après une sauvegarde/un chargement. PERFORMANCES ET STABILITÉ Amélioration des performances et de la stabilité.

