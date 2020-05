Assassin’s Creed Valhalla : La lame secrète sera de retour et pourra tuer instantanément les ennemis

Les informations fusent à propos d'Assassin's Creed Valhalla depuis son annonce. Récemment, c'est la lame secrète qui a été le sujet des conversations, qui sera bel et bien de la partie.

Eivor reçoit la lame secrète assez tôt. Nous continuons d'avancer avec l'idée que Eivor n'est pas un assassin entraîné. Il est un Viking qui reçoit cette arme badass et doit rapidement apprendre à s'en servir. Très vite, Eivor apprendra une technique qui, avec le bon tempo, pourra tuer d'un seul coup pratiquement n'importe quel ennemi.

Officialisé à la fin du mois d'avril,dévoile peu à peu ses secrets. Si de nombreux mystères entourent encore cette nouvelle aventure, nous en savons un peu plus à son sujet au fil du temps. L'un des derniers détails partagés par Ubisoft pourrait ravir les joueurs, et surtout celles et ceux qui n'appréciaient pas l'aspect RPG,Dans les deux derniers épisodes, Origins et Odyssey, le « one shot » avec la lame secrète était rendu très difficile avec la potentielle différence de niveau avec les ennemis que les joueurs avaient à affronter. Suite à cela, un nombre important d'entre eux a fait savoir son mécontentement, et, le directeur créatif, s'est entretenu à ce sujet avec nos confrères de Kotaku De ce fait,, d'autant plus que nous apprenons, toujours lors de la même interview, qu'il sera possible de se cacher dans la foule pour passer inaperçu, comme au bon vieux temps., arrivera, pour rappel, en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.