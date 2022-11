Assassin's Creed Valhalla et les autres jeux Ubisoft bientôt de retour sur Steam ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Si sur les consoles les joueurs n'ont pas le choix, étant donné qu'une seule boutique est disponible, à savoir le store officiel, sur PC, la communauté à plus de possibilités, avec les différentes plateformes. Chaque éditeur majeur possède son launcher (Electronic Arts, Ubisoft ou encore Blizzard), à quoi il faut rajouter Steam et l'Epic Games Store, regroupant de nombreux jeux, majeurs et indépendants.Dans le cas d'Ubisoft,, qui est pourtant le leader du marché (mais propose des commissions plus importantes). De fait, une multitude d'utilisateurs n'ont pas forcément pu découvrir les dernières productions du géant français, qui a toutefois réussi de belles performances, notamment avec Valhalla et Far Cry 6 L'information a été partagée par YoobieRe , qui a découvert une mention à Steam sur la page de Valhalla, ce qui pourrait sous-entendre l'arrivée du titre sur ladite plateforme. Très vite, Ubisoft a réagi en indiquant qu'il ne commenterait pas la rumeur, sans toutefois la balayer.. Le studio profiterait de la puissance de Steam et d'une belle mise en avant sur une plateforme utilisée par des millions d'utilisateurs chaque jour, alors que les joueurs, eux, pourraient limiter le nombre de launcher et gagner en praticité. Il faudra néanmoins attendre une communication officielle de la part d'Ubisoft avant que l'opération se réalise.