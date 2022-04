Assassin's Creed Valhalla : Détails sur les prochains ajouts et mises à jour

Roadmap avril-mai d'Assassin's Creed Valhalla

19 avril : Mise à jour 1.5.1 et le deuxième Pack Mastery Challenge.

: Mise à jour 1.5.1 et le deuxième Pack Mastery Challenge. 21 avril au 12 mai : Événement in-game gratuit, nommé « Ostrara Festival ».

: Événement in-game gratuit, nommé « Ostrara Festival ». Mai : Mise à jour 1.5.2.

: Mise à jour 1.5.2. Mai : Nouvelle fonctionnalité : « Armory ».

PC Édition Standard → 18,09 € au lieu de 59,99 €, soit 70 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,99 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Ultimate → 54,89 € au lieu de 119,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Ragnarök → 56,42 € au lieu de 99,99 €, soit 44 % de réduction. Édition Gold → 59,99 € au lieu de 99,99 €, soit 40 % de réduction. Édition Complete → 80,11 € au lieu de 139,99 €, soit 43 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Assassin's Creed Valhalla est officiellement arrivé en 2020 sur la plupart des plateformes de jeu. Depuis son lancement, les développeurs de chez Ubisoft n'ont cessé de travailler sur le soft, en proposant diverses mises à jour et surtout nouveaux contenus. D'ailleurs, le titre a récemment accueilli le DLC « Dawn of Ragnarok ». Mais le studio de développement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a déjà prévu d'ajouter de plus amples éléments sur Assassin's Creed Valhalla.Récemment, le studio de développement et éditeur, Ubisoft, a partagé. Voici, sans plus tarder, un récapitulatif deconcernant les éléments prévus et gratuits pour ce mois d'avril et pour mai :En ce qui concerne les ajouts du mois de mai, nous ne possédons pas encore leur date précise de déploiement. Mais nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que de nouvelles informations seront disponibles à ce sujet.Pour rappel,est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de belles réductions sur certaines versions du titre :