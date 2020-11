Assassin's Creed Valhalla connaît un meilleur lancement qu'Odyssey, avec deux fois plus de joueurs

PC Édition Standard → 49,89 € au lieu de 60 €

Attendu depuis de nombreuses semaines,, et il semblerait que les joueurs aient été au rendez-vous. Ubisoft n'a malheureusement partagé aucun chiffre, mais dans un communiqué de presse envoyé ce 12 novembre, nous apprenons qu'il compteUne performance qui devrait lui permettre de devenir le meilleur lancement de la franchise et détrôner ce fameux Assassin's Creed Odyssey. Le fait que l'attente ait été de deux ans, mais aussi l'univers choisi, celui des Vikings, sans oublier l'arrivée de la nouvelle génération de consoles, ne doit pas être étranger à ce bon lancement. Bien évidemment,en indiquant être « fiers de ce que nos équipes ont accompli avec Valhalla, qui s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs. »Il estime d'ailleurs avec l'arrivée des nouvelles consoles et les vacances de fin d'année qu'Assassin's Creed Valhalla sera « l'un des plus grands succès de cette saison ». Pour rappel, Odyssey et Origins, les deux derniers épisodes de la licence, ont tous les deux dépassé les 10 millions de copies vendues. Un palier qui devrait aussi être franchi pour Valhalla.est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :