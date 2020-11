Comment avoir rapidement de l'argent dans Assassin's Creed Valhalla ?

PC Édition Standard → 49,89 € au lieu de 60 €

Xbox One Édition Standard → 59,99 € au lieu de 70 € Édition Ultimate → 104,99 € au lieu de 121 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

ne déroge évidemment pas à la règle de la licence et des jeux en monde ouvert, puisqu'il est possible deafin d'acheter diverses choses plus ou moins utiles durant votre aventure. C'est notamment auprès des marchands que vous pourrez vos procurer quelques ressources ou personnaliser votre personnage. Toutefois, le prix peut vite devenir exorbitant, surtout si vous n'avez pas votre bourse remplie d'argent.Nous vous expliquons ci-dessous quelques techniques pour gagner rapidement de quoi vous offrir ce dont vous avez toujours rêvé, ou presque.Comme dans les derniers épisodes de la franchise, l'exploration est une partie importante dans Valhalla, que ce soit pour découvrir de somptueux paysages, remplir des missions ou débusquer certaines choses, dont les coffres. Ces derniers sont à ne pas négliger,. Ils peuvent être trouvés à de nombreux endroit dans le monde de Valhalla. Qui plus est, n'hésitez pas à fouiller les camps et tout autre endroit que vous visitez, puisque vous aurez l'occasion de mettre la main sur des « babioles », lesquelles peuvent être revendues.En effet, même si vous pensez qu'il ne s'agit que de vieux objets, les marchands se feront une joie de vous les acheter. Même si le prix n'est souvent pas élevé, multiplié par le nombre de babioles trouvées, vos poches pourront très vite se remplir.Finalement, si vous souhaitez maximiser vos chances de devenir riche, vous pouvez également fouiller les cadavres de vos ennemis. Effectivement, nous oublions parfois que nos adversaires sont eux aussi en possession de certains objets ou argent, il s'agit ici d'une façon très simple de récupérer une partie de leur bien. Comme pour les autres tâches, le résultat à l'unité n'est pas incroyable, mais lorsque le tout est comptabilisé, nous arrivons souvent à une jolie somme.En d'autres termes,. Si vous préférez les combats, sachez que les raids sont également un très bon moyen deest, pour rappel, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :