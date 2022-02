Assassin's Creed Valhalla a atteint le milliard de dollars de revenu

PC Édition Standard → 23,99 € au lieu de 59,99 €, soit 60 % de réduction. Édition Gold → 40,49 € au lieu de 99,99 €, soit 60 % de réduction. Édition Ultimate → 45,99 € au lieu de 119,99 €, soit 62 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,99 € au lieu de 69,99 €, soit 66 % de réduction. Édition Gold → 81,5 € au lieu de 99,99 €, soit 18 % de réduction. Édition Ultimate → 69,99 € au lieu de 119,99 €, soit 42 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sorti en novembre 2020, et sans cesse alimenté de nouveaux contenus et DLC depuis, Assassin's Creed Valhalla a et rencontre toujours un véritable succès auprès des joueurs et des joueuses. Tant et si bien qu'il est le premier opus de la licence Assassin's Creed à avoir atteint un palier très important :Effectivement, lors d'un appel récent avec les investisseurs, dont on peut trouver des éléments sur le site Axios , Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, est revenu sur le succès d'Assassin's Creed Valhalla. Il a ainsi annoncé qu'en décembre 2021,. De tous les titres Assassin's Creed de la licence,Ce qui n'est pas surprenant puisque, pour rappel, le soft a le plus grand lancement de toute l'histoire de la série, à ce jour. Et il y a fort à parier qu'il intéressera encore les joueurs et joueuses dans les prochaines semaines puisqu'Assassin's Creed Valhalla accueillera une troisième extension, L’Aube du Ragnarök, le 10 mars prochain sur la plupart des plateformes de jeu.. Vous pouvez vous procurer le titre, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :