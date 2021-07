Assassin's Creed : Le directeur artistique quitte le studio après 16 ans

Good morning all,



It is not without emotions I have to tell you that after 8 assassins, 16 years at Ubisoft I have decided to set sails on new adventures and challenges. 1/3 pic.twitter.com/ZynG1pXoK9 — Raphael Lacoste (@raphaellacoste) July 21, 2021

Le studioperd l'un de ses vétérans avec le départ de, après plus de 16 années passées au sein du studio. C'est au travers d'un long thread Twitter que l'ancien directeur a annoncé qu'il quittait celui-ci, après ces nombreuses années.Il a été l'un des éléments importants. Avant son aventure auprès d'Ubisoft, Raphael Lacoste était également à la tête de la direction artistique de Prince of Persia : The Sands of Time, Warrior Within et The Two Thrones.Sur Twitter,n'a pas hésité à déclarer qu'il était temps pour lui de faire un « autre acte de foi » et a mis à jour sa biographie Twitter et LinkedIn dans lesquelles il a indiqué travailler désormais chez. Haven Studios œuvre actuellement sur nouveau jeu-service qui sera exclusif à PlayStation, le tout dirigé par, productrice de plusieurs titres Assassin's Creed.