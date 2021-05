Assassin's Creed a connu sa meilleure année en 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Ces dernières années, la licence Assassin's Creed tournait au ralenti et de nombreux membres de la communauté estimaient qu'Ubisoft devrait privilégier la qualité à la quantité, chose qu'a fini par faire le studio,, une première depuis trois ans.Ce choix semble s'avérer payant, puisqu'en plus des nombreuses critiques positives émanant des joueurs,, battant ainsi le record, et de loin, de l'année 2012-2013, avec un revenu augmenté de 50 %.À l'occasion d'un appel aux investisseurs suite au dernier rapport financier, Yves Guillemot, PDG, a expliqué que même si Valhalla a fait « un excellent travail » le contenu post-lancement des anciens titres et notamment Odyssey a été « extrêmement puissant »,. De ce fait, il faut s'attendre à ce qu'une multitude de mises à jour apportant du contenu soit déployée surdurant l'année à venir (au moins), mais aussi pour le prochain opus.Cette nouvelle stratégie devrait donc limiter la sortie des jeux estampillés Assassin's Creed, pour retrouver un rythme plus calme. Nous ne devrions donc pas découvrir un nouvel épisode en 2021, mais en 2022, au plus tôt.