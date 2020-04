Assassin's Creed II est gratuit sur Uplay

L'un des jeux les plus vendus de la franchise Assassin's Creed est récupérable gratuitement durant quelques jours sur Uplay.

Assassin's Creed II gratuit

Comme les rumeurs l'affirmaient depuis plusieurs jours,peut être récupéré gratuitement sur PC. Toujours aussi généreux, Ubisoft propose une nouvelle fois un épisode de sa saga phare :. Il ne s'agit pas de n'importe lequel, puisqueest l'un des plus appréciés par les joueurs, mais également l'un des plus vendus.Sorti en 2009 et suite directe du premier opus, le joueur, ou plutôt Desmond Miles, se rendra cette fois-ci en Italie, au XVe siècle et fera connaissance avec Ezio Auditore da Firenze. Ce dernier part alors à la recherche d'informations et a soif de vengeance suite à l'exécution de son père et ses deux frères.Vous pouvez, dès maintenant et jusqu'au 17 avril,en vous rendant sur votre compte Uplay et en cliquant sur l'encart « Récupérez Assassin's Creed II gratuitement » ou directement à cette adresse . Notez bien qu'il ne s'agit pas d'une semaine gratuite. Tous les joueurs le récupérant le garderont une fois l'offre terminée. Malheureusement, cette promotion n'est pas disponible pour les joueurs sur PS4 et Xbox One.