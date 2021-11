Assassin's Creed Chronicles Trilogy offert sur PC

Comment récupérer Assassin's Creed Chronicles Trilogy gratuitement ?

À l'occasion du trente-cinquième anniversaire d'Ubisoft, oui, déjà, le studio français créé par les cinq frères Guillemot se veut généreux, comme souvent. De ce fait, il offre à toute sa communauté un jeu, une compilation pour être précis,. Elle regroupeentre avril 2015 et février 2016, donnant la possibilité aux joueurs de prendre part à trois histoires bien différentes avec des mécaniques de gameplay qui s'éloignent un peu de ce que nous connaissons.La première des histoires se déroule en Chine, et nous y incarnons Shao Jun lors de la chute de la dynastie Ming. La deuxième prend place en Inde avec le personnage Arbaaz Mir, dans les années 1840 lors de la guerre entre l'Empire sikh et la compagnie britannique des Indes orientales, alors que l'ultime épisode nous permet de faire connaissance avec Nikolai Orelov, en assassin russe, peu après la Révolution d'octobre en 1918.Comme nous le disions, dans ces trois titres,. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela ci-dessous.Si vous souhaitez profiter de l'offre d'Ubisoft, vous n'avez qu'à vous rendre à cette adresse , et suivre les instructions. Il vous sera notamment demandé de connecter votre compte Ubisoft via le launcher d'Ubisoft. Si vous ne l'avez pas, pas de panique, il vous suffit de le télécharger. Vous l'aurez compris, l'offre n'est malheureusement réservée qu'aux joueurs PC. Cependant, rien ne vous empêche de profiter de cette mise à disposition gratuite et d'en profiter plus tard. Vous avez jusqu'au 12 novembre pour en profiter.