Arma 4 : Bohemia promet la plus grande carte jamais vue dans un FPS moderne

Prévu pour 2027, Arma 4 tournera sur le moteur Enfusion et proposera une carte gigantesque, près de six fois plus grande que celle d'Arma Reforger. Du jamais vu dans un jeu vidéo.
Bohemia Interactive prépare activement Arma 4
, le prochain opus de sa série culte de simulateurs militaires. Révélé l'an dernier, le jeu n'arrivera pas avant 2027, mais les développeurs commencent déjà à donner des détails sur son ampleur. Et d'après Filip Doksanský, l'un des responsables du studio, il s'agira tout simplement de la plus vaste carte jamais vue dans un FPS moderne
.
Une carte colossale de 900 km²
Lors d'une interview avec CzechCrunch
, Filip Doksanský a confirmé que la carte d'Arma 4 sera grande, très grande et atteindra les 900 km²
. Pour donner une idée, Arma Reforger
proposait déjà une surface de 160 km², mais le prochain épisode multipliera donc cette superficie par plus de cinq. Cette démesure est rendue possible par le moteur Enfusion
, conçu en interne par Bohemia.
Contrairement à des moteurs tiers comme Unreal Engine, Enfusion est pensé pour gérer des environnements gigantesques, des balistiques réalistes et un niveau de simulation militaire inégalé, tout en restant jouable sur sur consoles Xbox et PlayStation, en plus du PC naturellement
.
Un moteur pensé pour la simulation et le modding
Selon Filip Doksanský, l'Enfusion Engine ouvre également de nouvelles perspectives pour la communauté. Le studio insiste sur les progrès en matière de moddabilité
et de création par les joueurs, éléments déjà centraux dans le succès de la franchise Arma et de ses dérivés comme DayZ,
l'un des jeux de survie les plus populaires au monde, qui recevra d'ailleurs prochainement une nouvelle carte
.
Nous avons fait d'énormes progrès en termes de moddabilité et de création utilisateur par rapport à notre ancien moteur.
Cette ouverture laisse entrevoir la possibilité de futurs projets communautaires d'envergure, voire d'un successeur spirituel à DayZ, utilisant les technologies d'Arma 4
.
Arma a toujours misé sur la fidélité et la taille de ses environnements pour se distinguer des FPS plus arcade comme Battlefield ou Call of Duty. Avec une carte de 900 km², Arma 4 franchit un nouveau cap et pourrait bien redéfinir les standards du genre, mais il faudra patienter étant donné que le studio a déjà précisé que sa sortie ne se ferait qu'en 2027.
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