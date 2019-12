Les jeux Twitch Prime janvier 2020

Les abonnés du programme Twitch Prime peuvent, tous les mois, récupérer des jeux gratuitement. Pour ce premier mois de l'année 2020, ce ne sont pas moins de 5 jeux Devolver Digital qui sont proposés.

Jeux gratuits Twitch Prime janvier 2020

Enter the Gungeon Jeu d'exploration sorti en 2016, Enter the Gungeon vous demandera de combattra une multitude d'ennemis au sein d'un donjon dans le but de mettre la main sur un trésor légendaire.

Ape Out Disponible depuis février 2019, Ape Out vous place dans la peau d'un gorille, qui aura pour objectif de s'échapper, en ayant la possibilité de tout détruire sur son passage.

Witcheye Comme son nom peut l'indiquer, dans Witcheye vous incarnez une sorcière, et plus précisément son œil. Le but étant de retrouver les ingrédients magiques qui ont été volés par un chevalier.

Gato Roboto Ce metroidvania, sorti en mai 2019, a reçu de nombreuses critiques positives. Dans Gato Roboto, vous partez à l'aventure dans un monde souterrain habité par des extraterrestres, mais aussi par certaines créatures, dans le but de venir en aide au capitaine de votre vaisseau spatial.

Heave Ho Heave Ho est un jeu proposant plusieurs défis à relever, seul ou à plusieurs, avec son lot de casse-têtes, tout en vous garantissant de vous amuser.



Les membrespeuvent, en plus de récupérer de temps à autre des cosmétiques et butins dans certains titres, comme Fallout 76 Sea of Thieves ou encore LoL et TFT , bénéficier detous les mois. Souvent indépendants, certains sont de véritables petits bijoux. Pour ce mois deles cinqsont édités par le studio, comprenant Enter the Gungeon et Ape Out.Ces cinq jeux peuvent, dès maintenant, être récupérés gratuitement à cette adresse , et ce, jusqu'au 1février 2020. Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement(permettant d'être membre Twitch Prime), sachez qu'De plus, sachez que cinq autres jeux peuvent être récupérés jusqu'au 2 janvier