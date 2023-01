Anno 1800 arrive sur consoles next-gen

Date de sortie d'Anno 1800 sur PS5 et Xbox Series

L'Édition Standard : comprend le jeu de base ainsi que les principales mises à jour. Prix public conseillé : 40 €.

L'Édition Deluxe (seulement en digital) : inclut le jeu de base, toutes les mises à jour et trois packs cosmétiques : « Zone piétonne », « Attractions » et « Lumières de la ville ». Prix public conseillé : 50 €.



[...] Anno 1800 est une grande réussite pour le studio et l'histoire de la marque Anno, créée il y a 25 ans. La popularité et le succès du jeu sur PC nous ont donné l'opportunité de développer une version console du jeu et de bénéficier de la puissance des consoles next-gen. Le fait de lancer le jeu Anno le plus populaire et le plus récompensé sur console permettra à de nouveaux joueurs de le découvrir pour la première fois et de rejoindre notre incroyable communauté [...]

Le jeu de gestion et de stratégie, qui comptabilise plus de 2,5 millions de joueurs dans le monde entier et qui est l'opus le plus vendu de la franchise,, refait parler de lui en ce jour, car Ubisoft vient tout juste d'annoncer que(PS5 et Xbox Series). D'ailleurs, nous connaissonsC'est dèsque les joueurs et les joueuses sur PS5 ou bien Xbox Series vont pouvoir découvrir Anno 1800. D'ailleurs, plusieurs éditions sont prévues :Toutes celles et ceux qui précommanderont Anno 1800 sur PS5/Xbox Series, ou l'achèteront à sa sortie, obtiendront des bonus cosmétiques supplémentaires, l'artbook digital, la bande-son du jeu (format numérique) ainsi que les packs « Impérial » et « Fondateur Console ».Au sujet de cette, notammentrécemment partagé, Stéphane Jankowski a déclaré :Rendez-vous donc