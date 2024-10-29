Animal Crossing: Pocket Camp décliné dans une version complète payante

Après avoir dépensé 120$ sur Animal Crossing : Pocket Camp, la top model Chrissy Teigen râle sur Twitter

Alors que depuis la sortie de Animal Crossing : Pocket Camp sur iOS et Android, de nombreux joueurs ont partagé sur les réseaux sociaux la personnalisation de leur camping, la top model Chrissy Teigen a préféré s'emparer de Twitter pour s'indigner face à ce nouveau jeu, qu'elle compare à "une voiture sans pneus".