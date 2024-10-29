Animal Crossing: Pocket Camp décliné dans une version complète payante

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 29 octobre 2024 à 14h30
Proposé à l'origine en free-to-play avec achats optionnels, Animal Crossing: Pocket Camp change de formule à partir du 3 décembre 2024.
Animal Crossing: Pocket Camp décliné dans une version complète payante
Dans la lignée d'autres licences comme Mario Kart ou Fire Emblem, Animal Crossing a eu droit à sa déclinaison sur mobile. Disponible depuis le 25 octobre 2017, Animal Crossing: Pocket Camp permet aux joueurs de gérer leur propre camping tout en interagissant avec les personnages emblématiques de la licence. Mais la grande force du titre était qu'il était jouable gratuitement sur iOS et Android. Cependant, cette version d'Animal Crossing n'existera plus à compter du 28 novembre 2024. À la place, un nouveau modèle économique va être proposé. 

Continuez de jouer à Animal Crossing: Pocket Camp pour 9,99 €

Après 7 ans, les serveurs du jeu mobile vont être définitivement fermés. Toutefois Nintendo et ND Cube proposent à celles et ceux qui le souhaitent de poursuivre l'aventure sans avoir besoin de connexion. En effet, dès le 3 décembre 2024, le titre sera de nouveau disponible sur les stores iOS et Android dans une nouvelle version.

Miniature vidéo

Baptisé Animal Crossing: Pocket Camp Complete, le jeu sera entièrement jouable hors ligne et ne comportera pas d'achats optionnels payants. Les joueurs auront donc accès à la totalité des événements et des objets proposés pendant les 7 ans de vie du titre. Au total, plus de 10 000 objets différents et des festivités variées allant de la chasse aux Œufs à Noël en passant par le Festival des fleurs rythmeront la vie du camping.

Mais pour en profiter, il faudra débourser 9,99 €. Ce prix d'appel sera cependant temporaire et proposé sur les différents stores jusqu'au 30 janvier 2025. Passée cette date, il faudra débourser 19,99 € pour pouvoir jouer à Animal Crossing: Pocket Camp sur vos appareils iOS et Android.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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