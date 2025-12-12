Alien : Un projet secret ressurgit après des années de développement chaotique



le 12 décembre 2025 à 18h56 Publié par Corentin Rimbert le 12 décembre 2025 à 18h56

La franchise Alien n'a pas dit son dernier mot. Après des années de rumeurs et d'annulations, un nouveau titre d'horreur et de survie serait en développement chez Eidos Montréal. Inspiré par Tomb Raider, ce projet ambitieux pourrait même marquer le retour d'une figure légendaire de la saga.