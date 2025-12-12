Alien : Un projet secret ressurgit après des années de développement chaotique

La franchise Alien n'a pas dit son dernier mot. Après des années de rumeurs et d'annulations, un nouveau titre d'horreur et de survie serait en développement chez Eidos Montréal. Inspiré par Tomb Raider, ce projet ambitieux pourrait même marquer le retour d'une figure légendaire de la saga.
C'est une information qui risque de faire grand bruit dans le cosmos vidéoludique. Alors que la licence semblait marquer le pas sur consoles et PC, nous apprenons via nos confrères d'Insider Gaming
qu'un tout nouveau jeu basé sur la franchise Alien est de retour en développement actif
. Ce projet, qui a traversé une genèse particulièrement tourmentée, semble enfin avoir trouvé une direction claire, bien que lointaine. Loin d'être une simple rumeur, des documents récents confirment que le studio Eidos Montréal a repris les rênes de cette production ambitieuse
.
Un mélange audacieux entre Tomb Raider et l'horreur spatiale
L'aspect le plus intrigant de cette fuite réside dans la description du gameplay. Oubliez la formule purement FPS ou l'action débridée de certains opus précédents. Ce nouveau titre est décrit comme un jeu d'horreur et de survie arcade en solo
. Les joueurs devront survivre à bord d'une station spatiale en décomposition, traqués non seulement par les emblématiques xénomorphes, mais aussi par des unités des forces spéciales.
La comparaison utilisée en interne pour décrire l'expérience est pour le moins évocatrice, il s'agirait d'un « Shadow of the Tomb Raider avec des xénomorphes
». Concrètement, cela se traduit par un mélange de combat, de plateforme et d'énigmes. L'infiltration, la gestion des ressources et la résolution de problèmes seront au cœur de la boucle de jeu. Les énigmes iront de la réparation de machinerie complexe au décodage de systèmes informatiques, rappelant l'ADN des jeux d'aventure modernes.
L'intelligence artificielle promet également d'être un point fort. Les ennemis ne se contenteront pas de foncer aveuglément sur le joueur, ils sont conçus pour s'adapter et réagir aux tactiques employées
, forçant ainsi le joueur à varier ses approches pour ne pas finir en pâture.
Le retour potentiel de Sigourney Weaver ?
Les documents consultés révèlent la présence d'au moins trois personnages clés. Le protagoniste principal se nommerait Aubrey, une ingénieure équipée de bottes magnétiques et d'un grappin, renforçant l'aspect exploration verticale de la station. Un autre personnage, Ryuzo, semble se profiler comme un antagoniste utilisant la station comme forteresse.
Mais la véritable surprise vient de la mention de Ripley 8. Il existe un espoir interne, bien que ténu, de voir Sigourney Weaver reprendre son rôle culte pour le jeu
.
Un développement long et un budget en hausse
Ce projet revient de loin. En chantier depuis au moins 2020 sous divers noms de code, dont Marathon, il a changé de mains à plusieurs reprises et a même été considéré comme abandonné pendant quelques années. Aujourd'hui, le budget prévisionnel a grimpé, passant de 30 millions de dollars à près de 75 millions
. Si l'état du jeu est jugé satisfaisant par les sources, la patience sera de mise : la sortie est actuellement estimée pour 2028 sur les plateformes majeures
. Une date lointaine qui souligne que le titre est encore en phase de « développement précoce » et que beaucoup d'éléments peuvent encore évoluer.
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