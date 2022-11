Alien : Un nouveau jeu sera en développement chez Grasshopper Manufacturer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



L'univers d'Alien est probablement l'un des plus connus, en grande partie grâce aux films. Plusieurs jeux vidéo ont également vu le jour ces dernières années, dont l'excellent Alien: Isolation, et d'autres ayant connu moins de succès, à l'image d'Aliens: Fireteam Elite. Officiellement,, avec Aliens: Dark Descent, un jeu de stratégie, et un projet solo nommé « Aliens » , qui reste, lui, assez énigmatique.Un troisième jeu, voire un quatrième, pourrait aussi profiter de la popularité de cette franchise,, à qui nous devons, par exemple, la licence No More Heroes et Killer7. L'information émane du très bien informé Tom Henderson , qui explique que, deux franchises horrifiques et appréciées. Sa sortie serait prévue pour la fin de l'année 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series.Dans la même fuite, Tom Henderson rapporte qu', qui œuvre actuellement sur un FPS, Hyenas , prévu pour arriver en 2023 si tout se passe bien. Quoi qu'il en soit,, bien que seulement deux aient été confirmés. Du côté du petit et grand écran, nous devrions également profiter de nouvelles choses, étant donné que Disney a racheté les droits de la franchise, et souhaiterait diffuser une série. Un nouveau film, au moins, devrait sortir.