Alien: Isolation offert sur l'Epic Games Store à partir du 19 novembre

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 novembre 2026 à 14h15
Epic Games permet à sa communauté de récupérer, dès ce 19 novembre 2026, Alien: Isolation gratuitement, l'un des meilleurs jeu d'horreur solo de ces 10 dernières années.
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Alien: Isolation offert sur l'Epic Games Store à partir du 19 novembre

Depuis maintenant plus de huit ans, les papas de Fortnite nous ont habitués à proposer un ou plusieurs jeux gratuits chaque semaine. Si la plupart sont des titres indépendants, nous retrouvons, parfois, de plus grosses productions, comme GTA V, World War Z, Star Wars: Battlefront 2, Dead by Daylight ou Borderlands 3, pour ne citer que ces productions. C'est maintenant au tour d'Alien: Isolation d'être offert sur l'Epic Games Store.

Alien: Isolation gratuit sur l'Epic Games Store

Dès ce 19 novembre 2026, et pour une durée d'une semaine, il vous sera possible d'ajouter Alien: Isolation à votre bibliothèque sans dépenser le moindre sou puisqu'il est effectivement offert sur l'Epic Games Store le jour de la sortie de Grand Theft Auto VISi vous n'avez jamais joué au jeu, sachez qu'il s'agit d'un jeu d'horreur en solo, dans lequel vous incarnez la fille d'Ellen Ripley, qui devra progresser dans un vaisseau avec la menace permanente de se faire attaquer par le fameux Alien.

Lorsqu'elle quitta la Terre, Ellen Ripley promit à sa fille qu'elle serait de retour pour fêter son 11e anniversaire. Malheureusement, elle n'y parvint pas...

Quinze ans plus tard, Amanda Ripley apprend que l'enregistreur de bord du vaisseau de sa mère a été retrouvé. Amanda se rend dans la station spatiale Sevastopol pour lever le voile sur la disparition de sa mère, mais le danger rôde...

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Rappelons qu'une suite est en développement, annoncée il y a quelques mois, sobrement nommée Alien: Isolation 2.

Comment avoir Alien: Isolation gratuitement ?

Pour cela, vous allez devoir vous rendre sur l'Epic Games Store dès ce 19 novembre 2026 et réclamer votre dû. Vous pouvez cliquer directement ici pour tomber sur la page du jeu. Vous avez jusqu'au 26 novembre 2026 pour le réclamer. Encore une bonne occasion d'agrémenter sa bibliothèque de jeux sans dépenser d'argent.

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Vous pouvez consulter à tout moment la liste des jeux offerts sur l'Epic Games Store afin de ne jamais rien manquer. Dans le même temps, Mark of the Deep sera offert.

Si jamais vous n'avez pas pu participer à l'offre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :

  • PC
    • Édition Standard → 3,79 € au lieu de 40 €, soit 91 % de réduction.
    • Édition Collection → 13,29 € au lieu de 50 €, soit 73 % de réduction.
  • Xbox One
    • Édition Standard → 10,59 € au lieu de 50 €, soit 79 % de réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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