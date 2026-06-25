Age of Empires Mobile débarque sur PC, mais devrait très vite tomber aux oubliettes

La célèbre franchise de stratégie s'offre une nouvelle sortie sur PC avec l'arrivée de la version mobile. Si le jeu est gratuit et promet des affrontements épiques en haute définition, les joueurs pointent déjà du doigt un modèle économique agressif bien loin de l'expérience stratégique traditionnelle.

La saga Age of Empires est l'une des plus populaire dans le genre stratégie. Le dernier épisode en date, Age of Empires IV, a d'ailleurs séduit des millions de joueurs et c'est tout naturellement que Microsoft et XBOX ont réfléchi à une version mobile, qui est disponible depuis 2024. Pour aller plus loin, les décideurs ont fait le choix de la sortir sur PC, mais les retours sont pour le moment négatifs.

Un portage gratuit aux ambitions techniques affichées

Age of Empires Mobile: PC Edition est officiellement disponible en téléchargement gratuit sur Steam et via l'application Xbox. Cette mouture reprend l'intégralité des fondations posées par la version tactile, tout en les adaptant pour une prise en main au clavier et à la souris. Les développeurs ont pris le soin de retravailler l'interface utilisateur pour correspondre aux standards des ordinateurs, tout en proposant des graphismes améliorés capables d'atteindre une résolution 4K. L'intégration aux écosystèmes Steam et Xbox Live assure une transition fluide pour les habitués de ces plateformes.















Le titre promet de diriger des civilisations historiques, de gérer une économie florissante, de nouer des alliances stratégiques et de livrer des batailles à grande échelle. L'un des arguments majeurs de cette édition reste le jeu multiplateforme. Grâce à un système de compte unique, les utilisateurs peuvent commencer leur partie sur leur téléphone lors d'un trajet et la poursuivre le soir sur leur ordinateur de bureau. Le contenu semble généreux sur le papier, avec des affrontements classés, des classements saisonniers, un système de météo dynamique, des environnements destructibles et une sélection de plus de soixante-douze figures historiques, allant de Jeanne d'Arc à Jules César.

Une monétisation agressive qui provoque la colère des fans

Malgré ces promesses alléchantes, le titre peine grandement à convaincre la communauté historique de la licence. Pour de nombreux joueurs, cette édition PC n'a d'Age of Empires que le nom. Les retours soulignent qu'il s'agit avant tout d'un jeu de gestion de ville classique, pensé pour les supports tactiles et lourdement axé sur les microtransactions. La profondeur stratégique qui a fait le succès de la saga semble avoir été sacrifiée au profit de mécaniques d'automatisation frustrantes et de tutoriels interminables.

Les évaluations sur Steam sont particulièrement sévères concernant le modèle économique. La progression est jugée beaucoup trop dépendante des investissements financiers, poussant une partie du public à qualifier l'œuvre de véritable gouffre financier.

Ainsi, si vous souhaitez découvrir la licence, mieux vaut se pencher sur le dernier épisode, ou sur Age of Empires II Definitive Edition, deux expériences de grande qualité.