Age of Empires Mobile bientôt disponible en version optimisée sur PC



le 08 août 2025 à 10h02 Publié par Justine Manchuelle le 08 août 2025 à 10h02

Age of Empires Mobile a voulu conquérir un nouveau public en proposant un opus plus tactique sur supports iOS et Android. À l'approche de son anniversaire, le titre veut renouer avec ses origines en annonçant une sortie sur PC.