Age of Empires Mobile bientôt disponible en version optimisée sur PC

Age of Empires Mobile a voulu conquérir un nouveau public en proposant un opus plus tactique sur supports iOS et Android. À l'approche de son anniversaire, le titre veut renouer avec ses origines en annonçant une sortie sur PC.
Annoncé pour la première fois en 2022 puis lancé en octobre 2024, Age of Empires Mobile
n'est pas la première tentative de la franchise sur le marché du jeu mobile. Mais il a rencontré un certain succès et alors que le titre se prépare à souffler sa première bougie, il va tenter un pari : s'imposer sur les terres où la licence a toujours brillé.
Age of Empires Mobile : un titre apprécié qui veut convaincre les plus fervents défenseurs de la franchise
Cet opus jouable sur supports iOS et Android combine la gestion de ressources, la construction de bâtiments et la possibilité de créer des alliances
avec d'autres joueurs. Cette formule qui a divisé à ses débuts est quand même parvenue à trouver son public. Moins d'un an après ses débuts, le titre possède une bonne note sur les différents Stores et totalise plus de 5 millions de téléchargements
. Ces chiffres plus qu'encourageants ont donné une idée à World's Edge, le développeur du titre.
La franchise Age of Empires a toujours été associée au jeu PC. Néanmoins, certains joueurs refusent d'abandonner leur support de prédilection ou n'ont pas une machine assez puissante pour faire tourner l'opus mobile. Pour faire découvrir le titre aux fidèles de la première heure, Age of Empires Mobile sera donc prochainement proposé sur PC
. À cette occasion, il bénéficiera d'une version retravaillée.
Que proposera Age of Empires Mobile sur PC et quand sera-t-il disponible ?
World's Edge a déjà annoncé que l'interface et les contrôles de la version PC d'Age of Empires Mobile seront repensés
pour faciliter le jeu au clavier et à la souris. Le titre aura également le droit à des graphismes en 4K
. Si cela peut piquer la curiosité des joueurs, les visiteurs de la gamescon 2025 pourront découvrir cette nouvelle version en avant-première pendant l'événement.
Cependant, aucune date de sortie n'a encore été annoncée et nous ignorons si le modèle économique proposé sur mobile sera conservé
lors de son passage sur PC. Toutefois, il est possible que World's Edge donne les réponses à ces questions pendant la convention allemande. Alors héros des civilisations passées, restez aux aguets !
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