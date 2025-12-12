4:LOOP, le nouveau jeu du créateur de Left 4 Dead, se dévoile enfin

4:LOOP en dit plus sur son gameplay et dévoile une mécanique de réapparition très surprenante

Présenté lors du State of Play, 4:LOOP de Bad Robot Games a dévoilé ses ambitions. Dirigé par Mike Booth, ce jeu de tir coopératif promet de bousculer les codes avec un gameplay émergent et des mécaniques originales, le tout dans un univers post-apocalyptique singulier.