4:LOOP, le nouveau jeu du créateur de Left 4 Dead, se dévoile enfin

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2025 à 15h06
Sony et Bad Robot Games ont profité des Game Awards pour dévoiler 4:LOOP, un jeu de tir coopératif prometteur. Piloté par un vétéran de Left 4 Dead, ce titre mise sur la synergie d'équipe et des mécaniques roguelite pour repousser une invasion alien massive.
4:LOOP, le nouveau jeu du créateur de Left 4 Dead, se dévoile enfin
C'est l'une des annonces qui a marqué la cérémonie des Game Awards cette année. Sony Interactive Entertainment a levé le voile sur une collaboration d'envergure avec Bad Robot Games, le studio de production fondé par J.J. Abrams. Connu jusqu'à maintenant sous le nom de Project Tacoma, et finalement baptisé 4:LOOP, ce nouveau titre se présente comme un jeu de tir coopératif à quatre joueurs plongés dans un univers de science-fiction original. Mais au-delà des noms prestigieux affichés au générique, c'est surtout la promesse d'un gameplay millimétré qui retient l'attention, le projet étant dirigé par Mike Booth, une figure emblématique de l'industrie connue pour son travail sur la franchise culte Left 4 Dead.

L'héritage de la coopération tactique

L'influence de Mike Booth se fait immédiatement sentir dans la philosophie de design de 4:LOOP. Loin d'être un simple défouloir, le jeu est construit autour d'escouades de quatre participants qui doivent repousser une force alien écrasante. L'accent est mis sur une coopération étroite et l'improvisation plutôt que sur des séquences scriptées linéaires. La survie ne dépendra pas uniquement de vos réflexes, mais de votre capacité à gérer votre positionnement et à secourir vos coéquipiers en danger.

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Comme l'indique le studio « Chaque session demande aux joueurs de s'enfoncer plus profondément dans des zones hostiles, en combinant capacités et équipements pour créer des synergies puissantes. »

Cette approche rappelle les grandes heures du FPS coopératif, où l'erreur d'un seul membre peut condamner l'ensemble du groupe. Face à une menace qui s'intensifie progressivement, les joueurs devront saisir les rares opportunités de fuite ou, au contraire, décider de passer à l'attaque pour reprendre l'avantage.

Une structure Roguelite pour une rejouabilité infinie

Là où 4:LOOP cherche à se distinguer de ses illustres prédécesseurs, c'est par l'intégration de mécaniques modernes issues du genre roguelite. Structurellement, votre équipe a pour mission de perturber une opération minière alien à travers de multiples missions, dans le but ultime d'attirer et de détruire un gigantesque vaisseau-mère. Le jeu est découpé en trois actes distincts qui séparent l'escouade du sauvetage de l'humanité.

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La progression se veut méticuleuse. Compléter des missions permet d'améliorer son équipement et de construire un arsenal unique en prévision du combat de boss climatique à la fin de chaque acte. Mais la véritable arme des joueurs sera la connaissance. Le titre intègre une méta-progression intelligente où l'apprentissage du monde, comme le comportement de certaines plantes ou les patterns des ennemis, offrira un avantage décisif lors des tentatives suivantes. Sony et Bad Robot semblent donc parier sur un mélange audacieux entre action frénétique et apprentissage stratégique sur le long terme.

Aucune date de sortie n'a pour le moment été dévoilée pour 4:LOOP, qui arrivera sur PC et PS5.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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