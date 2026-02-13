4:LOOP en dit plus sur son gameplay et dévoile une mécanique de réapparition très surprenante

Présenté lors du State of Play, 4:LOOP de Bad Robot Games a dévoilé ses ambitions. Dirigé par Mike Booth, ce jeu de tir coopératif promet de bousculer les codes avec un gameplay émergent et des mécaniques originales, le tout dans un univers post-apocalyptique singulier.
Le dernier State of Play a été l'occasion pour Bad Robot Games de présenter une plongée approfondie dans le gameplay de 4:LOOP
. Alors que le marché du jeu vidéo est actuellement saturé de jeux de tir coopératifs, ce nouveau titre tente de se démarquer par une approche misant sur le chaos organisé et l'utilisation de gadgets ingénieux. La vidéo diffusée lors de l'événement montre une action frénétique, idéale pour des sessions de jeu intenses entre amis dans un monde qui a sombré dans l'étrange.
Une vision ambitieuse pour le multijoueur
Mike Booth, le directeur du jeu et directeur créatif chez Bad Robot Games, est conscient du défi qui l'attend. S'imposer dans un secteur aussi concurrentiel demande plus qu'un simple concept efficace, cela exige une véritable innovation dans la boucle de jeu
. L'objectif affiché est clair, il éviter la répétitivité en proposant des situations qui ne sont jamais tout à fait les mêmes.
Un objectif fondamental lorsque je conçois des jeux est de créer de nouveaux types d'expériences qui offrent toujours des surprises intéressantes et des moments imprévisibles pour les joueurs, et pour notre propre équipe de développement ! Pour y parvenir, il faut construire un gameplay émergent.
Cette philosophie semble dicter chaque aspect de 4:LOOP
. Le scénario plonge les joueurs dans une réalité où une invasion extraterrestre a transformé la majorité de la population terrestre en statues de verre, une anomalie scénaristique appelée la Carte de Probabilité. C'est dans ce contexte visuellement frappant que les escouades devront opérer.
Mécaniques de survie et impression 3D
Le système de mission repose sur un vote démocratique entre les joueurs, les propulsant immédiatement au cœur de l'action. Les cartes sont conçues pour offrir une grande liberté créative, permettant aux équipes de naviguer et d'exploiter l'environnement selon leurs propres stratégies. L'aspect le plus intrigant reste sans doute la gestion de la mort. Si un joueur tombe au combat, une imprimante 3D futuriste située à la base le ramène à la vie, assurant une continuité dans l'action
.
Cependant, la tension reste palpable étant donné que pour qu'une expédition soit couronnée de succès, au moins un membre de l'équipe doit atteindre la zone d'extraction
. Avec une bêta fermée en approche et une sortie prévue pour plus tard cette année sur PC et PS5, 4:LOOP semble avoir les arguments nécessaires pour fédérer une communauté solide autour de son concept original
.
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