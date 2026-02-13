4:LOOP en dit plus sur son gameplay et dévoile une mécanique de réapparition très surprenante

Présenté lors du State of Play, 4:LOOP de Bad Robot Games a dévoilé ses ambitions. Dirigé par Mike Booth, ce jeu de tir coopératif promet de bousculer les codes avec un gameplay émergent et des mécaniques originales, le tout dans un univers post-apocalyptique singulier.

Une vision ambitieuse pour le multijoueur

Un objectif fondamental lorsque je conçois des jeux est de créer de nouveaux types d'expériences qui offrent toujours des surprises intéressantes et des moments imprévisibles pour les joueurs, et pour notre propre équipe de développement ! Pour y parvenir, il faut construire un gameplay émergent.

Mécaniques de survie et impression 3D









. Alors que le marché du jeu vidéo est actuellement saturé de jeux de tir coopératifs, ce nouveau titre tente de se démarquer par une approche misant sur le chaos organisé et l'utilisation de gadgets ingénieux. La vidéo diffusée lors de l'événement montre une action frénétique, idéale pour des sessions de jeu intenses entre amis dans un monde qui a sombré dans l'étrange.Mike Booth, le directeur du jeu et directeur créatif chez Bad Robot Games, est conscient du défi qui l'attend. S'imposer dans un secteur aussi concurrentiel demande plus qu'un simple concept efficace,. L'objectif affiché est clair, il éviter la répétitivité en proposant des situations qui ne sont jamais tout à fait les mêmes.Cette philosophie semble dicter chaque aspect de. Le scénario plonge les joueurs dans une réalité où une invasion extraterrestre a transformé la majorité de la population terrestre en statues de verre, une anomalie scénaristique appelée la Carte de Probabilité. C'est dans ce contexte visuellement frappant que les escouades devront opérer.Le système de mission repose sur un vote démocratique entre les joueurs, les propulsant immédiatement au cœur de l'action. Les cartes sont conçues pour offrir une grande liberté créative, permettant aux équipes de naviguer et d'exploiter l'environnement selon leurs propres stratégies. L'aspect le plus intrigant reste sans doute la gestion de la mort.Cependant, la tension reste palpable étant donné que pour qu'une expédition soit couronnée de succès,. Avec une bêta fermée en approche et une sortie prévue pour plus tard cette année sur PC et PS5,