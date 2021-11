Twelve Minutes partage sa date de sortie sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Twelve Minutes arrive sur PS4, PS5 et Nintendo Switch

Sorti durant le mois d'août,n'est pas passé inaperçu et a reçu plusieurs critiques positives, notamment grâce à son histoire et son casting cinq étoiles, comprenant Willem Dafoe, Daisy Ridley, et James McAvoy. Même s'il n'est pas parfait, nombreux sont les joueurs qui auraient aimé le voir débarquer sur les autres plateformes pour découvrir cette histoire originale. Chose qui arrivera finalement en décembre.Annapurna Interactive a en effet annoncéà l'occasion de la publication d'un accolade trailer, ne manquant d'ailleurs pas de rappeler que le titre est nommé dans la catégorie du « meilleur jeu indépendant » de l'année pour les Game Awards 2021 , qui se tiendront début décembre., soit d'ici quelques jours.Pour rappel, l'histoire nous place dans la vie d'un couple qui est interrompu durant sa soirée par un policer affirmant que la femme a tué son père, il y a de cela plusieurs années. Le mari se fait étrangler et la soirée recommence. Vous devrez alors trouver le moyen de sortir de cette boucle infinie par tous les moyens. Vous serez bien évidemment amené à vous creuser les méninges pour explorer plusieurs pistes et tenter de découvrir la vérité.Actuellement disponible sur PC, Xbox et Xbox Game Pass,arrivera donc le 7 décembre sur PS4, PS5 et Nintendo Switch.