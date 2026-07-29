Une croissance historique pour Warframe alors que son rival s'effondre

Alors que Destiny 2 tire sa révérence, son rival historique Warframe connaît une croissance spectaculaire. Sheldon Carter, président de Digital Extremes, revient sur cette dynamique inattendue, le deuil partagé avec les équipes de Bungie et l'avenir prometteur de leur prochain projet, Soulframe.

L'industrie du jeu vidéo est souvent cruelle, et le contraste entre les destins de deux géants du jeu service en est la preuve parfaite. Alors que Destiny 2 a été définitivement mis en terre par Sony et Bungie, beaucoup se demandent comment le titre a pu chuter si lourdement. Une récente interview de Sheldon Carter avec The Game Business, président de Digital Extremes, apporte un éclairage fascinant sur la situation. Il s'avère que pendant que Destiny 2 luttait pour sa survie, son principal concurrent, Warframe, profitait de plusieurs années de croissance massive et ininterrompue.

Un deuil inattendu chez la concurrence

L'annonce de l'arrêt du développement actif de Destiny 2 n'a pas été célébrée chez Digital Extremes. Sheldon Carter explique que le lancement du premier Destiny en 2014 avait été un véritable choc pour son studio, poussant ses équipes à vouloir rivaliser agressivement. Cependant, la rivalité s'est transformée en respect mutuel au fil des années.

Avec le temps, des développeurs de leur équipe rejoignent la vôtre. De nouvelles recrues ont appris ce qu'est un looter shooter en passant des milliers d'heures sur Destiny. C'est pourquoi, au sein de notre studio, l'annonce de cette nouvelle a été vécue comme un deuil. L'ambiance était assez morose en raison de tous les liens qui finissent par se créer.











Le rebond spectaculaire de Warframe

Pourtant, les trajectoires des deux jeux se sont croisées dans des directions opposées. Il y a environ quatre ou cinq ans, Digital Extremes craignait que Warframe n'ait atteint son apogée. Cette inquiétude a d'ailleurs motivé le lancement du développement de Soulframe, leur second projet majeur. Mais cette remise en question a également provoqué un changement radical dans leur façon de gérer leur titre phare.

Le studio a revu sa manière de développer et de promouvoir le jeu. Les résultats ne se sont pas fait attendre, propulsant le titre vers des sommets inédits. Le président du studio se réjouit de cette position confortable, affirmant que la vitalité actuelle de Warframe leur donne la liberté et le temps nécessaires pour expérimenter et peaufiner Soulframe sereinement, ce qui explique le silence de ce côté.

Soulframe et la stratégie de la prudence

Contrairement à Bungie, qui a investi énormément de temps et de ressources dans de multiples projets d'incubation sans lendemain, Digital Extremes avance avec une prudence mesurée sur un seul projet. Quatre ans après son annonce, Soulframe est toujours en phase de pré-lancement. Sheldon Carter souligne que l'expertise acquise sur Warframe n'empêche pas de faire des erreurs, mais permet de s'en remettre plus rapidement.

Le parcours de Soulframe consiste à réapprendre certaines choses oubliées avec les années, tout en s'appuyant sur notre public de base. Il s'agit d'établir la communication, de bâtir la confiance et de prendre notre temps pour nous assurer qu'il y a assez de contenu et d'histoire avant une sortie plus large.

Un jeu éternel face à la crise matérielle

Malgré l'arrivée de Soulframe, Warframe reste une priorité absolue. Sheldon Carter estime même que l'augmentation fulgurante des prix du matériel informatique et des consoles pourrait jouer en faveur de son jeu. En effet, la grande force du titre réside dans son accessibilité technique.

Le président de Digital Extremes rappelle qu'il est possible de profiter du jeu avec des graphismes de pointe sur une console de dernière génération, tout en pouvant y jouer sur un téléphone portable vieux de quatre générations. Dans un contexte où les nouveaux équipements deviennent inabordables pour de nombreux joueurs, Warframe s'impose comme une valeur refuge, un jeu éternel constamment mis à jour et accessible à tous.

Warframe est actuellement disponible sur la majorité des plateformes, en free-to-play.