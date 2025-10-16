Voidtrain a enfin une date de sortie pour sa version 1.0 et elle est toute proche

Pour celles et ceux qui guettent depuis plusieurs années le lancement officiel de Voidtrain, l'attente est presque terminée. Le passage de l'accès anticipé à la version 1.0 aura lieu dans quelques jours à peine.
Depuis mai 2023, Voidtrain est jouable en accès anticipé. Mais plus de deux ans après ses débuts, les explorateurs ferroviaires se demandaient quand le lancement officiel du titre d'HypeTrain Digital allait avoir lieu. Le 16 octobre 2025, une vidéo partagée sur la chaîne YouTube du jeu a répondu à cette question longtemps laissée sans réponse. D'ailleurs, l'arrivée en gare sera très rapide, permettant aux joueurs d'en profiter avant la fin de l'année.
Le monde de Voidtrain accessible à (presque) tous les joueurs dans quelques jours seulement
Dans cette vidéo enchaînant les plans de gameplay riches en action et les sessions d'exploration, les développeurs annoncent que Voidtrain sera officiellement disponible dès le 7 novembre 2025. Mais il y a un hic.
Prévu sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, Voidtrain ne sera malheureusement pas lancé simultanément sur les 3 supports. Dans un premier temps, les joueurs Xbox et PC (via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store) pourront profiter du titre dès le début du mois de novembre. Mais que les joueurs PS5 se rassurent : le jeu arrivera bien sur la console de Sony. Cependant, HypeTrain Digital a annoncé qu'il sera disponible plus tard, sans donner de délai précis ou de fenêtre de sortie.
Une épopée entre survie, exploration et amélioration de train
Rappelons que Voidtrain est un jeu de survie et de craft en monde ouvert dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent un ingénieur qui se retrouve plongé dans un monde très étrange, appelé le « Néant ». Tout au long de l'aventure, nous devons récolter diverses ressources, afin d'améliorer et personnaliser notre train, mais aussi affronter des créatures et ennemis. Cette version définitive inclura notamment quelques nouveautés comme le dénouement de l'histoire principale, une mécanique basée sur l'électricité et plus encore.
Jouable en solo, le titre possède également un mode multijoueur coopératif. Mais vous, allez-vous découvrir l'aventure Voidtrain dès le 7 novembre, rester en gare ou faites-vous partie des ingénieurs de la première heure ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !
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