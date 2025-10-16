Voidtrain a enfin une date de sortie pour sa version 1.0 et elle est toute proche

Une épopée entre survie, exploration et amélioration de train

Prévu sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, Voidtrain ne sera malheureusement pas lancé simultanément sur les 3 supports. Dans un premier temps,. Mais que les joueurs PS5 se rassurent : le jeu arrivera bien sur la console de Sony. Cependant, HypeTrain Digital a annoncé qu'il sera disponible plus tard, sans donner de délai précis ou de fenêtre de sortie.Rappelons que Voidtrain est un jeu de survie et de craft en monde ouvert dans lequel les joueurs et les joueuses incarnent un ingénieur qui se retrouve plongé dans un monde très étrange, appelé le « Néant ». Tout au long de l'aventure, nous devons récolter diverses ressources, afin d'améliorer et personnaliser notre train, mais aussi affronter des créatures et ennemis. Cette version définitive inclura notammentJouable en solo, le titre possède également un mode multijoueur coopératif. Mais vous, allez-vous découvrir l'aventure Voidtrain dès le 7 novembre, rester en gare ou faites-vous partie des ingénieurs de la première heure ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !