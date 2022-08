The Outlast Trials : Une bêta annoncée et un nouveau trailer dévoilé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé pour la toute première fois en décembre 2019,est récemment revenu sur le devant de la scène alors que le titre de Red Barrels a eu le droit à un nouveau trailer de gameplay. En effet, lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir une nouvelle bande-annonce pour The Outlast Trials.De plus, ce fut l'occasion d'apprendre qu', sur PC (Steam). Celle-ci aura lieu du 28 octobre au 1er novembre prochain. Afin de s'y inscrire, il vous suffit de vous connecter à votre compte sur Steam et vous diriger vers la page dédiée à The Outlast Trials , depuis ladite plateforme. Vous devriez, ainsi, voir « Demander l'accès ». Il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus.Pour rappel, The Outlast Trials se déroulera durant la Guerre froide et les joueurs se retrouveront dans une installation de la Murkoff Corporation. Par ailleurs, d'après les dernières informations connues et contrairement à ses aînés, le titre disposera d'une dimension multijoueur puisqu'il sera possible de traverser cette nouvelle aventure horrifique à plusieurs, soit jusqu'à 4 joueurs.À l'heure actuelle, The Outlast Trials ne dispose pas de date ni même de fenêtre de sortie. Néanmoins, le soft est prévu sur PC. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.