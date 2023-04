Ces articles pourraient vous intéresser

LOTR: Gollum The Lord of the Rings: Gollum est passé gold Daedalic Entertainment et Nacon ont, récemment, annoncé que The Lord of the Rings: Gollum est passé gold. Le titre arrivera donc bien en mai 2023.

LOTR: Gollum The Lord of the Rings: Gollum : Quelle est sa date de sortie ? Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir au sujet de la date de sortie de The Lord of the Rings: Gollum de Daedelic Entertainment.