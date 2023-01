The Lord of the Rings: Gollum devrait arriver avant septembre 2023

Une nouvelle fenêtre de sortie pour The Lord of the Rings: Gollum

Comme vous le savez probablement déjà, le titre de Daedalic Entertainment et de Nacon,, a été reporté à de multiples reprises depuis sa toute première annonce en 2019. Ainsi, en juillet 2022, le studio de développement en charge du titre avait décidé de le repousser de « quelques mois », sans donner de nouvelle fenêtre ou date de sortie. Ce qui est, désormais, chose révolue.En effet, d'après un récent rapport de Nacon . Ce qui signifie que. Une bonne nouvelle donc. Évidemment, il se peut que cette fenêtre de sortie vienne à changer. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Rappelons que The Lord of the Rings: Gollum dispose d'un gameplay mettant l'accent sur la furtivité ainsi que sur l'agilité et la réflexion. En outre, l'aventure proposée n'a pas été racontée dans les romans de J.R Tolkien. Celle-ci nous permettra d'en savoir plus quant à Gollum, un personnage très important dans l'univers du Seigneur des Anneaux (incluant ainsi le Hobbit).D'après les dernières informations partagées, The Lord of the Rings: Gollum arrive sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.