The Lord of the Rings: Gollum dévoile un nouveau trailer

Pour les adeptes du seigneur des anneaux, vous n'êtes pas sans connaître la double personnalité de. Autrefois, la nouvelle cinématique présentée parreviennent sur ce point crucial qui fait l'âme du personnage. Déchirées entre son aspect craintif et agressif, les deux personnalités sont omniprésentes et valorisées par ce nouveau trailer. Rappelons quea pour objectif de proposer une toute nouvelle perspective concernant The Lords of the Rings tout en conservant l'identité de la franchise.vous propulse dans un monde emblématique dans lequel vous devrez jongler entre jeu d’infiltration et forte dimension narrative. Dans la peau de, vous engagez la non moins célèbre. Bien sûr, elle sera périlleuse, semée d'embuches et d'ennemis, mais est-ce vraiment un frein pour retrouver. Errez au sein d'environnements complexes, escaladez, marchez, courrez et faufilez-vous pour éviter le danger. Profitez d'un protagoniste qui profite au maximum depour être tiraillé entre l'habileté, la sournoiserie ou tout autre dessein démoniaque., ou vous laisserez-vous entièrement corrompre ?vous donnera la possibilité de répondre à cette question