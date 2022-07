Lord of The Rings: Gollum : Une nouvelle séquence de gameplay publiée

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 28,89 € au lieu de 54,99 €, soit 47 % de réduction.

La licence Le Seigneur des Anneaux est probablement l'une des plus connues et appréciées au monde, que ce soit grâce aux livres ou aux films. Certains de ses personnages sont devenus de vraies références, à l'image de Gollum, qui aura le droit à jeu dédié. Celui-ci est sur le point d'arriver et nous le rappelle bien avec une nouvelle séquence de gameplay, permettant d'apprécier certains décors du jeu, que ce soit des lieux connus ou non.Durant ces 80 secondes de vidéos, nous pouvons également voir les possibilités d'approche que vous aurez face aux ennemis que vous croiserez. Lord of The Rings: Gollum laissera effectivement le choix aux joueurs, bien que la discrétion soit à privilégier, pour surprendre les gardes et autres types d'adversaires.Rappelons que, ce qui explique que Gollum ne ressemble pas à celui présent dans les films réalisés par Peter Jackson. Après avoir perdu son précieux, Gollum quitte les Montagnes Brumeuses et se lance dans un dangereux voyage des des donjons de Barad-Dûr au royaume des elfes de la forêt de Grand'Peur. Les joueurs profiteront également de sa double personnalité, puisque Sméagol interviendra de temps à autre, et ce sera à eux de choisir quelle voix écouter.. La version Switch arrivera, quant à elle, plus tard. Notez que la série Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir arrivera le lendemain, le 2 septembre, sur Prime Video. Si vous souhaitez, d'ores et déjà, le précommander, notre partenaire