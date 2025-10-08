Game Pass : Les jeux qui arrivent en octobre 2025, il y en a pour tous les goûts

Retrouvez la liste complète des jeux qui entrent dans le Game Pass au cours du mois d'octobre 2025.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour octobre 2025

Jeu Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s) Supermarket Simulator 8 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass Baldur's Gate et Baldur's Gate II: Enhanced Editions 9 octobre PC Ultimate, Premium, PC Game Pass The Casting of Frank Stone 14 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass Ball x Pit 15 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass The Grinch: Christmas Adventures 15 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass Eternal Strands 15 octobre Cloud, PC et Xbox Series Premium He is Coming (Game Preview) 15 octobre PC Premium Ninja Gaiden 2 Black 15 octobre Cloud, PC et Xbox Series Premium Pax Dei 16 octobre PC Ultimate, Premium, PC Game Pass Keeper 17 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass Evil West 21 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass Ninja Gaiden 4 21 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass PowerWash Simulator 2 23 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass Bounty Star 23 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass Pacific Drive 23 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium Super Fantasy Kingdom (Aperçu) 24 octobre PC Ultimate, PC Game Pass Halls of Torment 28 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass The Outer Worlds 2 29 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass

Qu'est-ce que le Game Pass ?

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Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois,se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps,. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.Les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif auvont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en. Mais, sans plus attendre, voici, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois d'en ce qui concerne le catalogue dupermet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.