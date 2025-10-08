Game Pass : Les jeux qui arrivent en octobre 2025, il y en a pour tous les goûts

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 24 octobre 2025 à 14h04
Retrouvez la liste complète des jeux qui entrent dans le Game Pass au cours du mois d'octobre 2025.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en octobre 2025, il y en a pour tous les goûts
Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en octobre 2025. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour octobre 2025

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Les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au Game Pass vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en octobre 2025. Mais, sans plus attendre, voici la liste des jeux qui débarquent dans le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Supermarket Simulator 8 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass
Baldur's Gate et Baldur's Gate II: Enhanced Editions 9 octobre  PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
The Casting of Frank Stone 14 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
Ball x Pit 15 octobre  Cloud, PC et Console Ultimate, PC Game Pass
The Grinch: Christmas Adventures 15 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass
Eternal Strands 15 octobre Cloud, PC et Xbox Series Premium
He is Coming (Game Preview) 15 octobre  PC Premium
Ninja Gaiden 2 Black 15 octobre Cloud, PC et Xbox Series Premium
Pax Dei 16 octobre PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Keeper 17 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass
Evil West 21 octobre Cloud, PC et Console Ultimate, Premium, PC Game Pass
Ninja Gaiden 4 21 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass
PowerWash Simulator 2 23 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass
Bounty Star 23 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass
Pacific Drive 23 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium
Super Fantasy Kingdom (Aperçu) 24 octobre PC Ultimate, PC Game Pass
Halls of Torment 28 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, Premium, PC Game Pass
The Outer Worlds 2 29 octobre Cloud, PC et Xbox Series Ultimate, PC Game Pass

Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois d'octobre 2025 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

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Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 26,99 € par mois.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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