Game Pass : Les jeux qui arrivent en octobre 2025, il y en a pour tous les goûts

The Casting of Frank Stone est-il dans le Game Pass ?
Certains joueurs et joueuses se demandent si The Casting of Frank Stone est présent dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
À lire également
Game Pass : Les jeux qui quittent le catalogue en octobre 2025
|
Jeu
|Date d'arrivée
|Plateforme(s)
|Abonnement(s)
|Supermarket Simulator
|8 octobre
|Cloud, PC et Console
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Baldur's Gate et Baldur's Gate II: Enhanced Editions
|9 octobre
|PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|The Casting of Frank Stone
|14 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Ball x Pit
|15 octobre
|Cloud, PC et Console
|Ultimate, PC Game Pass
|The Grinch: Christmas Adventures
|15 octobre
|Cloud, PC et Console
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Eternal Strands
|15 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Premium
|He is Coming (Game Preview)
|15 octobre
|PC
|Premium
|Ninja Gaiden 2 Black
|15 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Premium
|Pax Dei
|16 octobre
|PC
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Keeper
|17 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
|Evil West
|21 octobre
|Cloud, PC et Console
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|Ninja Gaiden 4
|21 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
|PowerWash Simulator 2
|23 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
|Bounty Star
|23 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
|Pacific Drive
|23 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium
|Super Fantasy Kingdom (Aperçu)
|24 octobre
|PC
|Ultimate, PC Game Pass
|Halls of Torment
|28 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, Premium, PC Game Pass
|The Outer Worlds 2
|29 octobre
|Cloud, PC et Xbox Series
|Ultimate, PC Game Pass
commentaire (0)