Le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps devient une série animée

La célèbre franchise de puzzle franchit un nouveau cap. Une série d'animation en images de synthèse, baptisée Tetris World Builders, vient d'être annoncée. Destinée à un jeune public, elle promet d'allier l'essence du jeu culte à une approche éducative pour résoudre des problèmes inédits.

Les adaptations de jeux vidéo en séries et en films continuent de dominer les tendances de l'industrie du divertissement. Le dernier projet en date risque toutefois de surprendre plus d'un joueur. Lors du récent Festival international du film d'animation d'Annecy, une toute nouvelle série animée basée sur la légendaire licence de puzzle a été officiellement dévoilée au public. Intitulée Tetris World Builders, cette production en images de synthèse s'adressera principalement aux enfants âgés de six ans et plus. L'objectif affiché par les créateurs est de transformer la mécanique de gameplay abstraite que nous connaissons tous en une véritable aventure télévisée captivante.

Une approche éducative au cœur de l'intrigue

L'ambition de cette nouvelle série ne se limite pas au simple divertissement visuel. La production espère mélanger une narration riche en imagination avec une approche de résolution de problèmes inspirée du modèle éducatif anglo-saxon STEAM. Cet acronyme, qui regroupe les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques, sert de fondation à un système d'apprentissage conçu pour aider les enfants à développer leur esprit critique.

En théorie, il s'agit d'une suite logique pour une franchise qui stimule la réflexion spatiale et la logique de ses joueurs depuis plus de 30 ans grâce à ses célèbres briques emboîtables.

Selon les informations communiquées par The Tetris Company, le projet en est encore à ses balbutiements. La série a été imaginée par les producteurs Marco Balsamo et Tara Sibel Demren du studio TeamTO. Ils sont épaulés par Chuck Williams, un producteur exécutif bien connu des amateurs d'adaptations vidéoludiques puisqu'il a notamment œuvré sur les récents films à succès mettant en scène Sonic.

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Du côté du scénario, l'intrigue tournera autour de mystérieux tetriminos tombant soudainement du ciel. Face à cette situation de crise inédite, une jeune équipe de bâtisseurs de mondes devra s'adapter, évoluer et trouver des solutions pour rétablir l'ordre.

Une nouvelle dimension pour une licence historique

La direction de la marque voit dans ce projet une opportunité exceptionnelle de faire grandir son univers.

Depuis plus de 40 ans, Tetris rassemble les gens grâce à un langage universel fait de logique et de jeu. Avec Tetris World Builders, nous élargissons l'univers de la franchise d'une manière totalement inédite, en transformant l'un des jeux les plus emblématiques de tous les temps en une nouvelle aventure qui inspire la créativité, la collaboration et la découverte. Nous sommes ravis de nous associer à TeamTO pour donner vie à cette vision et créer une série qui célèbre les possibilités illimitées qui émergent lorsque les gens construisent ensemble.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter pour découvrir les premières images de cette adaptation audacieuse de Tetris, qui tentera de prouver qu'il est possible de raconter une histoire passionnante à partir de simples blocs géométriques.