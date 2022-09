TEKKEN 8 dévoile un premier trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cela faisait sept ans que la série n'avait pas connu de nouvel épisode. Le jeu de combat defait depuis longtemps partie des titres emblématiques du milieu du versus fighting. L'attente était donc au rendez-vous autour de l'annonce du huitième opus. D'autant plus que le titre faisait partie d'une série de leaks potentiels découverts précédemment par la communauté. Enfin, lors de l', tournoi majeur de la scène de jeux de combat, le jeu avait été officiellement annoncé, sans en montrer plus.. Nous y apercevons Jin Kazama et Kazuya Mishima, les deux protagonistes, en train de s'affronter dans un champ de ruines, balayé par la pluie et les vents violents. Outre les prises de vues cinématiques, certains plans renvoient plus clairement au gameplay du jeu.La caméra latérale nous permet d'observer plusieurs combos à l'oeuvre, ce qui nous donne un léger aperçu du jeu en situation réelle. Il s'agît toutefois d'un trailer axé sur la narration. Aucune information sur l'interface à venir n'est donc connue à ce jour. S'il n'a été annoncé que sur PlayStation 5 lors du State of Play, la bande-annonce sur le compte officielle confirme bien son arrivée sur PC et Xbox Series. Nous n'avons cependant aucune date de sortie pour. Il faudra patienter encore quelque temps.