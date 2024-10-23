Tarisland lance sa saison 1, quatre mois après sa sortie

Les joueurs du MMO Tarisland peuvent découvrir la saison 1 depuis quelques heures, de quoi retourner sur le jeu pour découvrir les nouveautés.

Tarisland lance sa saison 1, Élégie du Dragon fléau, avec de nouveaux donjons, boss et un niveau maximum augmenté

Une nouvelle région et un niveau maximum augmenté

Des donjons et des boss

Des fonctionnalités enrichies

Des événements communautaires et des récompenses

Le 22 octobre 2024 marque le lancement officiel de la première saison du MMORPG Tarisland, intitulée « Élégie du Dragon fléau »., permettant aux joueurs d'explorer davantage le monde de Tarisland. Scardino, une terre glacée remplie de mystères et de dangers, est le cœur de cette nouvelle mise à jour. Au fil de l'exploration, les joueurs découvriront les secrets de la dynastie Auden, les dragons de givre et affronteront des ennemis redoutables dans leur quête pour faire triompher le bien., dont le Boisgelé cramoisi et la Forteresse du tombeau gelé. Ces donjons, disponibles en mode normal et élite,, offrant ainsi une variété de combats palpitants. Parmi les ajouts majeurs, la Citadelle du brouillard gris est un raid épique à cinq boss, avec à la clé des armes légendaires pour les plus téméraires.La saison 1 ne se contente pas d'ajouter du contenu narratif et des boss redoutables., en adaptant leurs compétences à chaque situation de combat. De plus,Pour célébrer ce lancement,. Les maîtres de guilde les plus actifs recevront également des objets précieux tout au long de la saison 1. Le tout est d'ores et déjà disponible sur PC et mobile en free-to-play. N'oubliez pas que des codes permettent d'obtenir de belles récompenses en bonus.