Tales of Arise s'est vendu à plus de 2 millions de copies

We’re celebrating a new major milestone today, as #TalesofArise has reached 2 million copies sold! 🥳



We are so grateful for your precious support. Thank you! pic.twitter.com/mUWJH1t0wv — Tales of Arise (@TalesofSeries) April 28, 2022

En septembre de l'année dernière, les joueurs et les joueuses, amateurs de titres RPG ou nouveaux venus sur la licence, ont pu découvrir Tales of Arise. Le soft est, notamment, disponible sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC. D'ailleurs, Bandai Namco vient de dévoiler les chiffres de vente concernant cet opus.En octobre 2021, Tales of Arise s'était vendu à 1,5 million d'exemplaires. Hier, jeudi 28 avril, Bandai Namco a indiqué que. Cela témoigne de son grand succès, malgré les quelques changements apportés à la recette Tales of, via cet opus.Rappelons, d'ailleurs, que Tales of Arise avait su s'enrichir, durant les mois suivants son lancement. En effet, une collaboration avec Sword Art Online a permis d'ajouter un nouveau combat de boss et des armes. Par ailleurs, les associations avec Scarlet Nexus et Atelier Sophie 2: The Alchimist of the Mysterious Dream avaient également apporté des nouveautés.Si vous désirez vous plonger dans l'aventuresachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous le propose à des prix réduits :