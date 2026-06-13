SUTOM : Solution, quel est le mot du 13 juin 2026 ?

Razer Tartarus V2 Pro : Le pavé gaming qui veut faire oublier votre clavier

Et si une grande partie des commandes d'un jeu pouvait tenir sous une seule main ? Les pavés gaming ne sont pas nouveaux, mais ils semblent revenir sur le devant de la scène avec des modèles toujours plus poussés. Razer poursuit justement cette approche avec son Tartarus V2 Pro, qui réunit 31 commandes programmables, un joystick TMR et des touches à activation réglable.