Street Fighter le film a enfin sa date de sortie : il va falloir être patient



le 05 septembre 2025 à 15h35 Publié par Justine Manchuelle le 05 septembre 2025 à 15h35

La nouvelle est tombée : la nouvelle adaptation de Street Fighter sur grand écran a désormais une date. Mais pour les combattants de la première heure et les admirateurs de la franchise, un long décompte a commencé.