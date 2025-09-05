Street Fighter le film a enfin sa date de sortie : il va falloir être patient

La nouvelle est tombée : la nouvelle adaptation de Street Fighter sur grand écran a désormais une date. Mais pour les combattants de la première heure et les admirateurs de la franchise, un long décompte a commencé.
Street Fighter
a déjà eu droit à deux adaptations sur grand écran et à un film d'animation dans les années 90. Mais plus de 30 ans après, un nouveau film va rejoindre cette liste. Prévue à l'origine pour le printemps 2026, cette nouvelle adaptation de Street Fighter a connu des débuts compliqués suite aux départs successifs de plusieurs réalisateurs. Cependant, le projet semble enfin se concrétiser.
Sur le compte X/Twitter officiel du jeu, une date a été partagée. En effet, Paramount a signé un accord de distribution avec Legendary et le film possède sa date de lancement définitive. Toutefois, elle ne va pas plaire à tout le monde.
Street Fighter bientôt de retour dans les salles obscures
La nouvelle a été confirmée dans les colonnes du célèbre Hollywood Reporter. Ce nouveau film Street Fighter est toujours prévu pour 2026, mais il arrivera le 16 octobre dans les salles françaises
. Pour les fidèles de la franchise, les curieux et les amateurs de combats nerveux, il faut encore patienter un an avant de découvrir cette nouvelle adaptation.
Cependant, il est possible que celle-ci ne soit pas la seule prévue par Paramount. D'après les dernières informations recueillies, Legendary a signé un partenariat de 3 ans avec la société américaine. Si cette nouvelle histoire séduit, une suite pourrait donc être envisagée.
Que savons-nous sur cette nouvelle adaptation et qui incarnera les personnages cultes de la saga ?
Pour l'heure, quelques informations officielles ont été confirmées. Les amateurs de nostalgie seront d'ailleurs comblés car il a été confirmé que l'intrigue du film Street Fighter version 2026 prendra place en plein cœur des années 90
. D'ailleurs, le synopsis officiel du film a été dévoilé.
En 1993, les Street Fighters Ryu (Andrew Koji) et Ken Masters (Noah Centineo), désormais brouillés, sont contraints de reprendre les armes lorsque la mystérieuse Chun-Li (Callina Liang) les recrute pour le prochain World Warrior Tournament : un affrontement brutal de poings, de destin et de fureur. Mais derrière ce battle royale se cache une conspiration mortelle qui les obligera à s'affronter l'un l'autre… et à affronter les démons de leur passé. S'ils échouent, ce sera le GAME OVER !
Enfin, pour annoncer le casting du film, les équipes ont repris l'écran de sélection des personnages du premier jeu Street Fighter et ont placé chaque acteur à côté de son personnage. Aux côtés de Ken, Ryu et Chun-Li, les spectateurs pourront découvrir le rappeur 50 Cent en Balrog, Jason Momoa en Blanka ou encore les catcheurs Cody Rhodes et Roman Reigns sous les traits de Guile et Akuma
.
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