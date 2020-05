Star Wars Battlefront (2004) jouable en multijoueur dès maintenant sur Steam

Quelques mois après son retour sur Steam, une nouvelle mise à jour est disponible pour Star Wars Battlefront, permettant de jouer en multijoueur.

Alors qu'il est sorti en 2004 sur PC, PS2 et Xbox,avait fait son retour sur Steam et Gog.com il y a près d'un an. Cependant, petit hic, le mode multijoueur n'était pas officiellement disponible, même si par le biais de certaines manipulations il était possible d'y prendre part. Les serveurs officiels avaient quant à eux fermé en 2014, dix ans après la sortie du titre, sûrement par manque de joueurs.Toutefois, nous avons appris en ce début du mois de mai, que. Nous ne savons malheureusement pas jusqu'à quand ces derniers seront ouverts. Outre cet ajout, cette mise à jour apporte des traductions de textes en français, italien, allemand et espagnol, alors que certains problèmes liés à la résolution des écrans ont été corrigés et des supports audios ajoutés.Qui plus est, à l'occasion du 4 mai, jour où la licence est fêtée,, le passant ainsi à 4,09 euros. Vous avez jusqu'à ce 7 mai pour bénéficier de l'offre.