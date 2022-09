Slime Rancher 2 sur Switch : Une sortie est-elle prévue ?

Slime Rancher 2 va-t-il sortir sur Nintendo Switch ?

Annoncé pour la première fois en 2021,est finalement disponible depuis ce mois de septembre 2022, sur PC et Xbox Series. Toutefois, cette expérience paisible, jolie et très sympathique pourrait être un jeu parfait pour la dernière console de Nintendo. C'est pourquoi certains joueurs se demandent si, un jour.Pour faire court, pour le moment, les développeurs n'ont annoncé. Cela n'est pas d'actualité et en sachant que le titre ne se rendra pas disponible sur l'ancienne génération de consoles, comme la Xbox One, il est peu probable, en l'état, de voir. Toutefois, si la demande est importante, Monomi Park pourrait se tourner vers le cloud gaming, comme l'a par exemple fait Capcom avec la franchise Resident Evil, pour rendre jouableEn attendant de partir à la chasse et à l'élevage de slimes sur cette nouvelle expérience, qui est la suite du premier opus, sachez que si vous n'avez pas encore découvert la saga que le premier épisode est, quant à lui, disponible sur la console hybride, notamment par le biais de la « Portable Edition ». Vous pouvez le retrouver directement sur le Nintendo eShop. Si vous y avez déjà joué, vous pouvez vous rabattre sur la version PC et Xbox Series du titre, en espérant, à l'avenir.Avant d'en savoir plus sur un hypothétique, rappelons qu'à son lancement, le titre n'est jouable que sur PC, via Steam et l'Epic Games Store, et Xbox Series. Vous pouvez également en profiter via le Xbox Game Pass, si vous êtes abonné.