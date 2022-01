Slime Rancher 2 ne proposera pas de coopération ou mode multijoueur, à sa sortie

Nous savons que c'est quelque chose que tout le monde veut (le multijoueur). Mais Slime Rancher est un jeu difficile à réaliser à cause de la physique que nous utilisons et qui est assez éprouvante pour n'importe quel système. Vous devez le doubler dès que vous ajoutez un autre joueur, et il doit être doublé sur chaque client. Comme pour le premier jeu, nous n'excluons pas la coopération - ce n'est pas comme si nous étions en quelque sorte anti-multijoueur. Mais pour l'instant, nous nous concentrons uniquement sur l'offre d'une excellente expérience solo.

Discret depuis son annonce en juin,, grâce à une interview accordée au site For The Win . Nous y apprenons que les arcs-en-ciel seront légion, comme il fallait s'en douter, compte tenu du nom de l'île où se dérouleront les événements (l'île de l'Arc-en-ciel). Une myriade de couleurs viendra envahir ce monde, à l'instar du premier épisode,. Ces arcs-en-ciel seront « visuellement le thème de Slime Rancher 2. ».Cet opus tournera sur un nouveau moteur de jeu, et sera plus profond que le premier épisode. De nouvelles créatures seront bien évidemment introduites, mais étant donné la complexité de ce monde, Nick Popovich, directeur du jeu,Une foissorti, Monomi Park pourra voir s'il est possible d'apporter certaines choses, comme la coopération, mais tout cela est loin d'être la priorité du studio à l'instant T. Nous devrions très vite en savoir un peu plus à propos de Slime Rancher 2 , étant donné que sa sortie est prévue pour cette année 2022, sur PC et Xbox.