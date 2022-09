Slime Rancher 2 : Minerai brillant, où et comment en obtenir ?

Collecter du minerai brillant dans Slime Rancher 2

Le monde deest riche en ressources, en plus des différents slimes. Vous trouverez plusieurs types de nourriture, pour les nourrir, mais aussi d'autres collectibles, nécessaires pour faire évoluer votre équipement et être bien plus productif. C'est notamment le cas du, qui est demandé pour plusieurs choses, en particulier pour fabriquer le jetpack, ô combien utile pour accéder à certaines zones plus facilement.Si vous ne savez pas comment faire pour, nous vous expliquons la marche à suivre.Dans un premier temps, vous allez devoir améliorer votre aspipack, avec les ressources de base, comme cela vous a probablement été expliqué durant la première heure de jeu. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir récupérer d'autres ressources, notamment les minerais, puisque votre outil est bien plus puissant.Ensuite, vous allez devoir vous rendre dans une zone différente de l'Île Arc-en-ciel, l'île de départ, par le biais de l'un des deux portails débloqués après avoir « vaincu » les Gordos. Que ce soit dans la première ou la deuxième zone, la « Bande étoilée » et la « Vallée ardente », vous en trouverez un grand nombre. Il suffit de faire attention aux petits rochers sur le sol, contenant des carrés ou des rectangles colorés.Il suffit de l'aspirer avec votre aspipack pour collecter les quelques unités du minerai (trois, en général). Dans ces deux zones, vous trouverez de nombreux gisements de, lesquels réapparaissent quelques jours plus tard après avoir été récoltés.Pour finir, il ne vous reste plus qu'à les envoyer dans votre raffinerie et atteindre le nombre suffisant pour améliorer votre équipement, notamment pour débloquer le jetpack.